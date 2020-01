Clemente: "La palabra ascenso no me da miedo, me da ilusión"

El joven defensa Enrique Clemente Maza quizá sintetiza los valores de este Real Zaragoza en crecimiento. Ayer fue su primer Año Nuevo como referente del equipo del león rampante.

El final de año ha sido muy especial porque el inicio fue totalmente lo contrario. Empecé 2019 lesionado, después de romperme en septiembre el ligamento cruzado de la rodilla derecha. La recuperación eran seis u ocho meses. Solo quería acabar la temporada a tope para volver en condiciones en la pretemporada.

¿Esperaba Enrique Clemente un ‘boom’ semejante?

No. No esperaba un inicio de temporada como el que tuve. No esperaba jugar tantos partidos.

Su renovación inmediata por el Zaragoza nada más caer lesionado era un indicador muy claro de que Clemente es apuesta de club.

Solo le puedo dar las gracias al Zaragoza. Me dio mucha tranquilidad saber que el club apostaba por mí. Si estoy donde estoy, es gracias al Real Zaragoza.

Víctor Fernández también apuesta por usted. ¿Qué le dice Víctor?

Soy joven, hay que ir poco a poco por el tema de la rodilla. Habla conmigo para aconsejarme, para decirme dónde tengo que mejorar. Está gestionando bien el tema. Yo le estoy agradecido. Es el principal artífice de todo esto.

El Zaragoza comenzó fuerte el curso, muy arriba. Luego llegó el bajón y después se ha logrado recuperar.

Hay que estar satisfechos de la primera vuelta realizada, con todas las cosas que nos han sucedido… Y tenemos capacidad para mejorar en la segunda vuelta.

Pues si mejoramos en la segunda vuelta, el final puede ser de lujo…

Yo le digo que podemos mejorar…

¿La da miedo la palabra ascenso?

No, me da ilusión. Tenemos ambición, pero tampoco podemos volvernos locos. Hay que ser realistas. Hay clubes con más presupuesto, como Cádiz, Las Palmás, Girona o Huesca. Y a ver cómo acaba el Fuenlabrada. Tenemos que centrarnos en el próximo partido. Todo lo demás sería un error.

Próximo rival, el Sporting de Gijón. Mañana mismo, en La Romareda. Tienen buenos jugadores, entrenador nuevo…

Es un partido peligroso. Un entrenador nuevo siempre tiende a reactivar un equipo. Es un equipo para estar más arriba de donde está.

En la ida…

Fue un partido complicado por la expulsión. No tendrá nada que ver con el partido del viernes -por mañana-.

Gente que sabe un montón de esto del pelotón, como Carlos Rojo, dice que Enrique Clemente será defensa de equipo ‘top’.

Carlos Rojo me quiere mucho… Ahora mismo soy jugador del Real Zaragoza y creo que aun tengo que mejorar muchos aspectos para afianzarme en el equipo.

El otro día, mientras esperaba a Luis Suárez para una entrevista, usted llegaba al entrenamiento en el Wolkwagen Polo de su madre. Yo estaba con Andrés Ubieto en la puerta de la oficina. Ubieto, por quien siento un gran respeto, reflexionaba sobre usted y le ponía como ejemplo de todo canterano.

Yo siento admiración por él. Es una de las personas a las que más tengo que agradecer mi recuperación, igual en el ámbito físico que en el mental. Cuando estaba lesionado, todos los días me recibía con una sonrisa y me animaba a trabajar. Un gran profesional. La labor que hizo conmigo no sé si algún día voy a poder devolvérsela.

Cada vez que juega con la camiseta del Zaragoza se la devuelve. Estaba sonriente Ubieto, orgulloso de usted.

Sin ninguna duda, ha sido clave en mi recuperación.

Cuando usted tenía solo 15 añitos, cuando fue nominado mejor jugador de España cadete, el Madrid y el Barça se lanzaron a por usted. ¿Por qué se quedó en Zaragoza?

Porque lo sentía así. Porque donde quería estar era y es en Zaragoza, en mi ciudad, con mi familia, en mi casa.

¿Se arrepiente de la decisión?

No me arrepiento para nada. Lo haría una y mil veces. Mi ilusión siempre fue defender lo colores del Real Zaragoza.

Menos mal que no se fue. Si se hubiera ido, a algún familiar suyo zaragocista a muerte (Miguel Plou, Quino Maza... ) igual le da daba algo...

Todos estamos muy contentos aquí.

Una cuestión final. ¿Luis Suárez es tan bueno...?

Claro. Y transmite unas ganas enormes, tiene hambre cuando pierde un balón. En los entrenamientos es igual. No nos sorprende a los compañeros porque lo hace todos días entrenando.

Como siga así, Luis Suárez va a meter 25 goles...

Ojalá. Sería muy bueno para el Real Zaragoza.