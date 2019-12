Shinji Kagawa, ¿vuelta a la titularidad ante el Racing?

Shinji Kagawa jugó su último partido como titular con el Real Zaragoza ante el Albacete, en aquella derrota dolorosa por 0-1 acaecida en La Romareda el 16 de noviembre. Es decir, hace prácticamente un mes. Ese día fue sustituido, además, por Linares en el minuto 71. No estaba haciendo un buen partido el japonés, que había fallado dos goles cantados, uno enviando al poste un mano a mano ante el portero Nadal, con todo a favor.

NOTICIAS RELACIONADAS Víctor cita a los 20 jugadores aptos para jugar ante el Racing y hará dos descartes

A partir de esa tarde negra, Víctor Fernández decidió poner a la estrella asiática en otro rol diferente al que había vivido durante el primer trimestre del curso. Lo mandó a la nevera. Lo puso en el grupo de repaso. Le instó a mejorar notablemente en prestaciones e implicación para volver a ser titular. Llevaba varias semanas (unas cuantas) jugando a trancas y barrancas, sin alcanzar los mínimos que había mostrado en un ilusionante principio del torneo, entre agosto y septiembre.

Puede afirmarse que todavía se espera a Kagawa. Víctor no se lo llevó a Vallecas. No lo puso ni un minuto ante el Girona en La Romareda, aunque sí lo había incorporado ya al banquillo. Y, el último día en La Coruña, volvió a ser suplente y solo apareció en el minuto 82, ya al final y con todo controlado, para darle aire al joven Puado.

Esta vez, ante el Racing de Santander, penúltimo clasificado, parece que gana puntos un retorno al dibujo táctico del 4-2-3-1 (favorecido por el regreso de Guti tras su sanción en Galicia) y, respecto de Kagawa, es una gatera magnífica para justificar su vuelta al once inicial el hecho de que Blanco esté enfermo y cause baja forzosa ante los cántabros (el extremo valenciano fue titular ante el Girona en el último episodio en casa con ese formato).

Víctor Fernández, a expensas de una última decisión, dejó abierta esta puerta en la rueda de prensa del viernes, 24 horas antes de recibir al Racing. "Bueno... es verdad que no le ha tocado jugar en los últimos partidos, donde he elegido otro tipo de futbolistas por las características de cada choque. Pero en cualquier momento puede entrar. Y, que hayamos hecho un buen resultado en La Coruña el otro día, no quiere decir que vayan a jugar los mismos ante el Racing", subrayó el entrenador con mensajes entre líneas.

"Veniamos de hacer un buen partido en casa ante el Girona e hice cambios en La Coruña. Antes, veníamos de ganar en Vallecas y también hice modificaciones contra el Girona. Lo importante es que se están incorporando muchos jugadores a lo que yo quiero que sea este Zaragoza. Gente que está preparada para responder. Y, en este sentido, quien entre ante el Racing, sea Kagawa u otro, creo que contará con unas circunstancias mucho más favorables que antes para mostrar el fútbol que tiene", añadió para seguir dando cuerpo a la posible vuelta del japonés al puesto de media punta.