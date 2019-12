Víctor cita a los 20 jugadores aptos para jugar ante el Racing y hará dos descartes

Todos a la citación, de antemano. Café para todos los aptos de la plantilla del Real Zaragoza. Víctor Fernández incluyó este viernes por la tarde, tras el último entrenamiento de la semana previo al duelo del sábado por la noche (21.00) ante el Racing de Santander en La Romareda, a los 20 jugadores aptos que tiene a sus órdenes a estas alturas de diciembre. Por lo tanto, habrá dos descartes una hora antes del choque, cuando se escriba el acta arbitral.

De este modo, Víctor evita señalar a nadie prematuramente, como sí ha sucedido en semanas precedentes con Pombo o Papunashvili, además del habitual Bikoro. No ha lugar a comentarios preliminares en esta ocasión. Ya cuando el partido vaya a comenzar, el núcleo de la conversación no serán los dos que no se vistan y se queden en la grada (salvo sorpresa monumental), sino la alineación en sí y el partido importante que aguarda ante el Racing, penúltimo en la clasificación.

Así, se aprecia en la larga lista la presencia de los referidos Bikoro, Pombo y Papunashvili, que portan casi todas las papeletas entre los tres para ser los dos desbancados finales. Por supuesto, siguen siendo bajas por lesión los titulares Cristian Álvarez, Vigaray y Atienza, además del capitán Zapater, aún inédito. Y, esta vez, se suma a la enfermería Blanco, pues el extremo valenciano sufre un proceso febril vírico desde el miércoles que lo ha dejado K.O. para este duelo ante los cántabros por debilidad y falta de fuelle físico.

La novedad, esperada y natural respecto del último envite celebrado en La Coruña el pasado domingo, es el retorno de Raúl Guti, que no estuvo en Galicia por sanción (acumulación de cinco amarillas) y que, una vez saldada su pena con el Comité de Competición, será de nuevo el eje de la línea media aragonesa dentro de su notable temporada global en el bloque blanquillo.

Los 20 futbolistas que asoman en la citación oficial son Ratón y Azón como porteros; y Delmás, Lasure, Nieto, Guitián, Grippo, Clemente, Eguaras, Javi Ros, Bikoro, Igbekeme, Raúl Guti, Soro, Pombo, Papunashvili, Kagawa, Puado, Linares y Luis Suárez.