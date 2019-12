Guitián: "No soy Sergio Ramos, pero dos o tres goles marco cada temporada"

Alberto Guitián representó en la tarde de este domingo la volubilidad de sentimientos y sensaciones, personales y grupales, que genera el fútbol en las gentes que lo viven de cerca. El central cántabro del Real Zaragoza, que había acabado triste, hundido moralmente y criticado con severidad siete días antes tras ser el autor de una inexplicable mano que, a través de un penalti in extremis, arruinó el triunfo zaragocista ante el Girona tras una remontada épica, salió del estadio de Riazor de La Coruña feliz, recargado anímicamente de forma sobresaliente y loado por compañeros, aficionados y periodistas por ser el autor del primer gol que encarriló la solvente victoria ante el Deportivo por 1-3.

Guitián, un tipo fantástico en el vestuario, un futbolista que también es persona de altos valores en el grupo, no podía disimular su alivio y su felicidad a la salida del vestuario.

"Recuerdo que el año pasado, por estas mismas fechas, ya fui noticia en esta zona de prensa de Riazor porque ese día volvía a debutar como zaragocista en mi segunda etapa, pues acababa de fichar. Ese día perdimos 3-1 y no nos fue bien. Ahora todo es distinto: se nos ve un grupo fuerte, unido, que no nos rendimos nunca y siempre damos la cara. Hemos encontrado de nuevo el camino para seguir creciendo", comenzó rememorando Guitián.

Recién duchado, entre saludos y reconocimientos, el defensor blanquillo explicó sus vivencias en los 7 días previos, donde el fantasma del penalti tonto que provocó ante el Girona no dejó de perseguirle. "Lo del penalti del otro día... duele. Son cosas que pasan en el fútbol, pero somos personas y duele. Nos costó el empate, cuando habíamos hecho lo más difícil (remontar un 0-2 para ponerse 3-2 a falta de solo 10 minutos para el final). Me llevé un gran disgusto. Yo venía a La Coruña deseando competir de nuevo, limpio, y por suerte ha salido un buen gol", señaló el de Los Corrales de Buelna.

No fue un gol cualquiera. Además de ser el 0-1 que abrió la lata de un importante triunfo por 1-3 ante el Deportivo, el cabezazo de Guitián es el primer gol a balón parado que marca el Real Zaragoza en lo que va de curso, que son ya 4 meses y 19 jornadas ligueras. Algo sorprendente, por negativo, y que ya ha quedado saldado con este tanto del cántabro. "Es buena cosa. Y empiezo yo la lista de goles de estrategia. A ver si ahora ya no paramos y seguimos marcando goles así", apostilló entre risas.

Guitián, cuya faceta principal no es la de marcar goles, sí que suele aportar varios durante cada año, precisamente en la modalidad del balón parado. "Yo tampoco soy Sergio Ramos, pero de vez en cuando remato y dos o tres goles por año suelo marcar. Esta vez, he rematado arriba, la 'he aparcado ahí'... imparable", añadió con un tono distendido.

Como el resto del equipo, Guitián emprendió el viaje de vuelta con la moral por las nubes pese a que admitió que queda una asignatura importante por aprobar: "Tenemos que ser capaces de hacernos fuertes en casa, donde se nos están escapando demasiados puntos. Fuera de casa, como se ha vuelto a ver, llevamos una racha excelente que hay que apuntalar en La Romareda", dijo con sinceridad.

Y, como todo el mundo, también habló de soslayo del problema manifiesto que tiene el equipo a la hora de marcar los penaltis (muchos) que está teniendo a favor este año. El nuevo error de Luis Suárez en La Coruña llevó a preguntarle a Guitián si él, en su trayectoria, ha pateado alguna vez los penaltis: "Yo, sí. Pero es el entrenador el que decide quién los tira. Eso será cosa suya. Desde luego, es una pena fallarlos. Ante el Dépor, haberlo metido nos hubiera puesto el partido muy de cara con antelación... menos mal que hemos podido anotar después y reconducir una dinámica de juego que se nos había puesto un poco rara en la segunda parte", concluyó Guitián.