Tremenda 'rajada' de un jugador del Dépor antes de recibir al Zaragoza: "Somos muy malos; no le ganamos ni a la ONCE"

La temporada que viene realizando el Deportivo de la Coruña, próximo rival del Real Zaragoza, es la peor en muchas décadas. Los gallegos son colistas de Segunda División, con tan solo una victoria en los 18 encuentros de competición disputados. Y esta preocupante dinámica ha llevado a uno de sus jugadores, Peru Nolaskoain, a grabar un polémico vídeo en Instagram que, aunque iba dirigido a su entorno de amigos más próximo, ha sido difundido y ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

El central vasco reflexiona en voz alta para decir que es “increíble” el año que están haciendo, que no ganan un partido “ni a la ONCE” y que le preocupa lo “malos” que son. “Encima no salgo de fiesta para emborracharme y olvidar el año de mierda que estamos haciendo. No, no. Me quedo en casa como un subnormal”, añade Nolaskoain, que llegó esta campaña al Deportivo en préstamo y viene siendo titular indiscutible, primero con Anquela y ahora con Luis César.

🤯 La reflexión de Peru Nolaskoain, jugador del @RCDeportivo pic.twitter.com/CFCkzV8R1h — Tiempo de Juego (@tjcope) December 1, 2019

Antes de firmar con los coruñeses, Nolaskoain sonó como posible refuerzo del Real Zaragoza en los meses de verano. Precisamente, el próximo fin de semana (domingo, 16.00), los maños visitan el estadio de Riazor, con la intención de estirar un poco más la mala racha de su rival.