Kagawa: "Tanto en la victoria como en la derrota, la diferencia está en manejar bien la cabeza"

El fichaje de Shinji Kagawa (Kobe, Japón, 1989) desató una desbordante ilusión en el zaragocismo, correspondida por un sensacional arranque liguero. Guarismos de líder y una prometedora puesta en escena personal, antes de que el ya tradicional ocaso otoñal eclipsara a la estrella del país del sol naciente. Kagawa se esfuerza por acelerar una adaptación que va “poco a poco”, y alude a la experiencia de su impecable trayectoria europea para reclamar entereza ante la adversidad. El equipo necesita su mejor versión y él es consciente. El domingo, si los problemas lumbares que atraviesa se lo permiten, tendrá una nueva oportunidad de camelar a La Romareda. Es momento de "creer".

-Cuando llegó se especularon muchas cosas sobre los motivos que le habían traído al Real Zaragoza. ¿Cuál es la verdadera razón de su fichaje?

Mi gran objetivo era venir a España para afrontar un nuevo reto, salió la oportunidad de incorporarme al Real Zaragoza y acepté.

-¿Influyó la opinión de Ander Herrera, con quien coincidió en el Manchester United?

Es cierto que hablé con él, pero sus palabras no influyeron directamente. Las decisiones de este tipo las toma uno solo.

-¿Manejaba otras ofertas?

Sí, bastantes, pero me motivaba venir aquí y eso pesó más que el tema económico.

-¿Qué conocía de Zaragoza, como ciudad, antes de venir?

Sabía que estaba cerca de Barcelona y Madrid, pero no tenía ni idea de cómo era. He descubierto que es una ciudad que, sin ser muy grande, tiene de todo. Además, la gente es muy amable. La verdad es que estoy muy contento.

-¿Y el Real Zaragoza, le sonaba? Quizá de la época en la que jugó su compatriota Aria Hasegawa...

Conozco a Aria desde que tenía 15 años y él me había hablado de su experiencia aquí. Gracias a él, tenía alguna idea de lo que era este club.

-¿Se vive mejor aquí que en el resto de ciudades en las que ha jugado?

Sí, todo es perfecto aquí. Entrenar a 22 grados y en manga corta en noviembre es un lujo. Además, es un lugar muy bonito y se come bien. Me encuentro a gusto.

-¿Cómo está siendo su adaptación?

Estoy yendo poco a poco. Debo aprender castellano y avanzar en la comunicación para mejorar.

-¿Con qué compañeros tiene más relación?

Todos me tratan muy bien y estoy muy agradecido, pero Simone Grippo, que habla inglés y me traduce en el campo, es con quien más me relaciono. El capitán, Alberto Zapater, también me trató muy bien cuando llegué.

-Y con Víctor Fernández, ¿cómo es el trato?

Me trata fenomenal desde que llegué. Confía mucho en mí y sé que tengo que trabajar para mejorar y responderle en el campo.

-¿En qué posiciones te sientes más a gusto con él?

Estoy cómodo en mis puestos habituales: de ‘10’ o de interior.

-¿Confía en que el equipo revierta pronto la mala racha?

No hay que dudar. Por la experiencia que tengo de anteriores etapas, considero que ahora es el momento de creer más que nunca en el equipo. Todavía queda mucha temporada por delante. Ahora estamos abajo, pero el objetivo de ascender no ha cambiado.

-¿Qué le ocurre al equipo?

Creo que la mentalidad es lo que más influye. Tanto en la victoria como en la derrota, la diferencia está en manejar bien la cabeza. Por eso tenemos que conseguir mirar hacia adelante y conseguir que todo vuelva a ir bien. El domingo tenemos que sacar los tres puntos por nuestra afición.

-Y Kagawa, ¿por qué se ha apagado con el paso de las jornadas?

Empecé bien, como el equipo, pero ahora estoy sufriendo. Tengo que trabajar duro para mejorar mi adaptación y que volvamos a ser los de los primeros cinco partidos. Cuando las cosas no van bien, todo se ve de forma negativa, pero confío en cómo estamos entrenando.

-¿Cómo se encuentra de los dolores lumbares que ha arrastrado durante la semana? ¿Estará apto para jugar ante Las Palmas?

Hoy he podido entrenar bien, pero habrá que esperar a mañana para ver cómo evoluciono.