Kagawa, al gimnasio con un dolor lumbar y duda para el duelo ante Las Palmas

Shinji Kagawa no se entrenó este miércoles con el equipo. Tras escuchar la breve charla habitual de Víctor Fernández sobre el césped de la Ciudad Deportiva, el japonés se dirigió en solitario al gimnasio, donde le esperaban los fisioterapeutas del club. Una escena llamativa porque no ha sido lo habitual en la estrella japonesa.

El club comunicó a los pocos minutos que la causa de esta situación es un dolor lumbar, un problema puntual de espalda que le impide al asiático jugar al fútbol con normalidad. Así que se ha decidido parar y esperar acontecimientos con el paso de las horas.

De este modo, Kagawa une desde este miércoles, a su bajo estado de forma y su falta de inspiración en el último mes, una afección en la espalda que necesita tratamiento individualizado.

A solo 72 horas de que Víctor dé la convocatoria para afrontar el importante partido del domingo ante la UD Las Palmas en La Romareda, a solo cuatro días de que ruede el balón en el estadio con la obligación suprema para los aragoneses de ganar ese duelo para no caer presas de una crisis de enormes dimensiones (lleva el Zaragoza tres derrotas encadenadas y solo un triunfo en los últimos ocho partidos), este inconveniente de Kagawa lo pone en situación evidente de duda sobre su concurso en el once inicial de Fernández que se enfrente a los canarios.

Víctor, antes de la última cita en Gijón, ya fue preguntado por la preocupante baja aportación del japonés en los choques precedentes. Y el entrenador dijo que, este tipo de jugadores (los de primer nivel en la plantilla), han de superar sus baches personales jugando, o sea, que lo de pasar por el banquillo de suplentes no es la mejor medicina en determinados casos. Tal vez en esta ocasión, con este problema añadido que asoma justo en la mitad de la semana, sí que pueda desembocar con Kagawa fuera de los planes de Víctor.

No es cualquier cosa el asunto Kagawa. Se trata de una apuesta de gran profundidad en el área deportiva del Real Zaragoza de cara a esta temporada. Una estrella mediática que empezó de la forma más ilusionante posible, allá por finales de agosto y primeros de septiembre, pero que da muestras de desvanecimiento hace ya más de un mes. Por eso, este problema lumbar no es la mejor noticia en el afán de todo el mundo de que el ex del Manchester United y del Borussia Dortmund recupere sus prestaciones mínimas que lo hagan diferencial en la Segunda División española, como era la intención inicial del club.