Víctor Fernández: "Tras lograr el 0-1 nos echamos demasiado atrás"

La sensación que imperaba en la lluviosa noche de Ponferrada antes de subir al autobús de vuelta a Zaragoza era de chasco en la expedición aragonesa. No sentó bien el empate postrero del animoso equipo local porque se consideraba que la victoria, durante muchos minutos y hasta bien al final del partido, la tuvo casi escriturada el cuadro zaragocista en su haber. Víctor Fernández acudió esta vez con su semblante más serio a la sala de prensa de El Toralín.

"Ha sido una pena que nos llegara el empate en esa fase tan tardía del partido. El gol de ellos ha sido fruto del empuje que han tenido durante los últimos 30 minutos. Nos han empujado mucho", comenzó valorando el entrenador.

De entrada, Víctor quiso hacer del empate algo positivo, por más que hiciera daño el modo de consumarse. "Vamos a darlo por bueno", evaluó con claridad.

En cuanto a dónde estuvieron los defectos mayores del Real Zaragoza, Víctor hizo una primera selección de causas: "Ha sido un partido muy complicado. Por las condiciones (lluvia), mucha presión en el primer partido para ellos como locales... Yo creo que hemos dado una buena respuesta colectiva a un partido de esta dificultad. Es a nivel individual donde creo que hemos estado por debajo, lejos del mejor nivel que podemos dar", señaló sin poner nombres y apellidos a los futbolistas que, según él, no terminaron por dar la talla adecuada.

Eso sí, indicó más adelante las mayores máculas de sus futbolistas, que son una pista: "Hemos tenido algún error de bulto grave en la salida del balón; y luego, a la hora de hacer la transición defensiva, también". En el primer paradigma, los casos más notorios fueron de Ros y Guti. En el segundo, la cosa afecta a muchos más.

El partido explotó en la última media hora. Con los goles y los cambios. Pero antes, en el primer tiempo, el Zaragoza tuvo su gran clave perdida para resolver el triunfo al no sacar provecho a su amplio dominio y ocasiones de gol. "Yo creo que ahí hemos estado bien, salvo los últimos 5 minutos antes del descanso. En esa fase hemos estado bien organizados, con mejores respuestas individuales a lo que pedía el partido. Hemos tenido cuatro o cinco aproximaciones para habernos adelantado en el marcador y no lo hemos hecho. Pero hemos interpretado y controlado bien el partido. Luego, en el segundo tiempo, no ha ocurrido eso", admitió Fernández.

Y entró en materia sobre la perjudicial disolución del equipo. "Pese a que nos adelantamos en el marcador, después nos echamos demasiado atrás. Nos hemos defendido muy cerca de nuestra área y no somos un equipo con ese don para defender hasta el final con todas las consecuencias. Nos ha faltado más balón", reconoció sin rubor. Su tesis concluyó así: "En los mejores momentos, tenemos que machacar al rival; y en los peores, sostenernos como sea posible", aconsejó en voz alta.