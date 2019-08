El mensaje de Víctor a Lalo Arantegui tras consumarse la marcha de P. Biel

En el transcurso de la rueda de prensa de Víctor Fernández de este martes, 6 de agosto, en la que el entrenador del Real Zaragoza explicó profusamente cómo ha vivido el asunto de la salida de P. Biel de la plantilla y dio a conocer los pormenores de su enfado y desazón conocidos por destilación durante la última semana en los alrededores del club, el técnico aragonés reseteó el modo de operar del área deportiva y dirigió un mensaje a su responsable, Lalo Arantegui.

"En el mercado, yo creo que a partir de ahora es muy diferente a la de hace dos meses. Es lo que le digo a Lalo: ahora es cuando más tranquilidad y más calma debemos tener. No nos debemos precipitar absolutamente nada. Habrá que atacar al objetivo cuando sea el momento adecuado. La pérdida de P. Biel conlleva un debilitamiento deportivo. Y por eso, a esa operación la acompaña el hecho de que tenemos menos margen para equivocarnos", avisó Fernández en su teoría.

Fernández no quiere un fichaje súbito para relevar a Biel y tapar así cuanto antes su falta, sino que pretende ser certero en la contratación de un futbolista de nivel y rendimiento inmediato. No quiere una reacción urgente desde el área deportiva que, como primer objetivo, venga a paliar el agujero dejado por el balear, sin pensar en todos los pros y contras del relevo. En definitiva, quiere asegurar en firme tan crucial paso. "Dije en su día que una de las claves de este año pasaba por tener el menor porcentaje de error posible en los fichajes, en la configuración de la estructura del equipo. Eso aumenta con la pérdida de un titular. A Biel ya lo conoces y sabías lo que te iba a dar. Esto nos obliga a equivocarnos menos y a no apurarnos, que estamos bien y tenemos lo grueso hecho. Ese es el mensaje que doy", insistió en su explicación Víctor.

Y, para concluir su exposición en este sentido, volvió a dejar en el aire la posible llegada de un futbolista ilusionante para el zaragocismo. Lo hizo con esta frase corta: "Posiblemente voy a estar más ilusionado dentro de unos días. Muchísimo más. Seguro", acabó.