La ausencia de Víctor Fernández en el entrenamiento del lunes fue por...

Víctor Fernández, a su modo y manera, explicó este martes en rueda de prensa el porqué de su ausencia en el entrenamiento del Real Zaragoza horas antes, en la sesión vespertina del lunes, que dirigió extraordinariamente su segundo, José Luis Rodríguez Loreto, junto con el preparador físico Roberto Cabellud. Como era esperado ante la sorpresa que causó su no presencia con el equipo, el asunto fue objeto de preguntas e interés desde los medios de comunicación, por la rareza del caso, que no tiene precedentes en mucho tiempo.

A Fernández se le preguntó sobre si se trataba de su salud. Si se encontraba en buenas condiciones. Y así arrancó su respuesta: "Ya me ves... estoy perfectamente. Había temas de responsabilidad que tenía que afrontar. Que no me permitían estar en el entrenamiento. Pero he estado trabajando, ¿eh?. No en el césped, pero estuve trabajando. Estoy bien. Estoy perfecto", dijo en primera instancia.

Poco después, se le requirieron más detalles respecto de esos 'temas de responsabilidad' que lo alejaron de su rutina con el chándal, la ropa de deporte y el silbato de los entrenamientos. "Ya no puedo dar más pistas. Yo, igual que me dice el Consejo de Administración cuando toma las decisiones importantes, también creo que es importante decir que mi ejercicio de responsabilidad me llevó a otro lugar. Que no era exactamente el campo de la Ciudad Deportiva. Única y exclusivamente. Pero mis capitanes ya lo sabían de antemano. No ha sido esto ningún tipo de frivolidad, ni ningún hecho que no estuviera preparado de antemano", añadió a su respuesta inicial.

"Tenía que desplazarme. Porque sí. Porque era necesario. Y, de hecho, ojalá que sea fructífero", añadió Fernández para sugerir que su trabajo excepcional en la tarde del lunes giraba en torno a un fichaje específico que pretende el Real Zaragoza, operación que necesitaba de su presencia in situ para apuntalar, en la medida de lo posible, el sí del futbolista en cuestión.