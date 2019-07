"No me preocupa la euforia con Dwamena, esta es la fase de la ilusión en el fútbol"

Víctor Fernández, que anunció en la mañana de este lunes antes de partir de Boltaña a Zaragoza que está "encantado" con el equipo y, sobre todo, con los nuevos fichajes que han llegado en la primera parte del verano, valoró inteligentemente el efecto ilusionante que ha generado -dentro y fuera del vestuario- la llegada del delantero Raphael Dwamena a través de sus primeros entrenamientos y, sobre todo, en los dos amistosos iniciales jugados ante la Peña Ferranca y el Boltaña.

El técnico no quiso entrar en profundidades al tratarse aún de un tiempo prematuro de evaluación y, asimismo, porque la enjundia de los rivales a los que el ariete ghanés marcó 9 goles en solo 90 minutos (medio partido ante ambos) no permite establecer notas consistentes sobre nada ni nadie todavía. Pero, con pinceladas bien definidas, dejó claro cuáles son sus primeras impresiones, no solo de Dwamena, sino también de Luis Suárez, el otro nuevo punta fichado para cambiar la faz de la delantera blanquilla por completo.

"No me preocupa la euforia con Dwamena porque sé que esto es el fútbol", comenzó diciendo con sonrisa cómplice Víctor Fernández. "Ahora estamos en la fase de la ilusión, de las esperanzas. Yo lo único que digo es que los jugadores que hemos traído son muy buenos, que encajan perfectamente a mis exigencias y a mi gusto", apuntó.

Víctor comparte la visión de la jugada desde su posición de entrenador. Pero no puede avanzar un milímetro más en las valoraciones hasta que la competición llegue y, con el paso previo de los amistosos de verano, el rostro del nuevo Real Zaragoza ofrezca elementos de juicio más sólidos.

"Yo creo que hemos jugado dos partidillos de los que no se puede sacar ningún tipo de conclusión. Lo que sucede es que, de cualquier entrenamiento, de cualquier amistoso, independientemente de las características del mismo, uno siempre va sacando y valorando cosas. Y ves que estamos en el camino correcto. Tanto Dwamena como Luis Suárez justifican el porqué de su incorporación al Real Zaragoza. Responden a nuestra idea futbolística", prosiguió Fernández.

Dwamena es también motivo de comentarios entre la propia plantilla. Su llegada ha impactado al vestuario por su fortaleza física y por los movimientos que tiene a la hora de abordar el área o dentro de ella. Pero, por ahora, todo está guardado en el congelador con el ghanés, a la espera de que lleguen amistoso más ásperos y se le pueda ver en mayores dificultades con las defensas de turno.

Víctor Fernández aprovechó para hacer un primer cotejo con el equipo que está preparándose de cara a la temporada 2019-20 y el que él mismo recogió en diciembre pasado. Aquel que era 20º, antepenúltimo en la Segunda División, con síntomas de asfixia y grave peligro de descenso y que logró la salvación por milímetros y muy a última hora. "Los nuevos fichajes nos van a ayudar a crecer muchísimo. Esta estructura es mucho más sólida, más compensada y mucho más equilibrada (que la del año anterior)", concluyó.