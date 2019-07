Guti: "Pombo nos transmite que quiere seguir en el Real Zaragoza"

Raúl Gutiérrez, 'Guti', ostenta galones de veterano en la pretemporada del Real Zaragoza en Boltaña en este verano de 2019. Es ya la tercera que cubre con el primer equipo tras haber promocionado desde el RZD Aragón como abanderado de la generación de canteranos que ahora trufan la plantilla del primer equipo blanquillo. Tras dejar atrás una dolorosa pubalgia, que arruinó casi toda su temporada pasada, el aragonés partirá este año como una de las piezas relevantes de Víctor Fernández para el centro del campo.

NOTICIAS RELACIONADAS Eguaras regresa al equipo con algunas molestias aún en el tobillo dañado

En rueda de prensa, en el Hotel Barceló Monasterio de Boltaña, Guti valoró los asuntos habituales, como la dureza de la pretemporada, la ilusión por encontrar este año el camino del ascenso y la buena pinta que tienen los nuevos fichajes. Y también entró en otros asuntos más concretos, paralelos al propio trajín del trabajo de precampaña.

Uno, la tarea concreta que les encargó Víctor Fernández a los centrocampistas del equipo de manera pública hace una semana: el técnico les pidió más goles desde la segunda línea del ataque, prohibió que los medios vivieran con la vocación de terminar la liga con un solo gol en su haber o, incluso, ninguno (cosa que sí ha sucedido este año último).

"Es algo que nos transmite Víctor en el vestuario. Tanto los centrocampistas como los extremos tenemos que llegar mucho al área. Si el equipo logra muchos goles, los partidos se ganan con más facilidad. Ojalá que nuestros delanteros metan 28 goles al final de la temporada, pero eso es complicado en Segunda División. Por eso, los centrocampistas tenemos una labor importante en la llegada al área, acompañar siempre desde la segunda línea y, por supuesto, marcar goles", admitió Guti.

El '14' blanquillo solo anotó uno el año pasado, el que hizo en Gijón en la victoria por 1-2 en El Molinón. Tuvo el atenuante de sus muchas jornadas en el dique seco, pero el de Guti es un ejemplo claro de lo que no quiere repetir Víctor Fernández en lo sucesivo. "Es complicado marcar goles en Segunda. A mí me gusta llegar mucho al área y en el filial y categorías inferiores marcaba muchos goles. Pero se nota el salto de nivel. En Segunda no encuentras tantos espacios, la gente va mucho más al choque. Pero es cierto que yo debería más goles y ése es un reto particular para mí este año", añadió al respecto.

Pombo, su amigo desde niños, y su posible salida del Real Zaragoza

Otro asunto fue el relativo a la salida del equipo de Pombo, cuestión planteada en firme por el club al entorno de quien es su amigo personal, su compañero en el campo desde niños en las divisiones del fútbol base zaragocista. Y Guti dijo lo que pensaba.

"Yo veo a Pombo bien. Es amigo mío, compañero. Lo veo con muchas ganas de jugar a fútbol, que es lo que más le gusta. Él está tranquilo aquí. Es del Real Zaragoza. En el terreno personal no voy a meterme. Él sabrá lo que hace o deja de hacer. Pero es cierto que nos transmite confianza y que quiere seguir aquí. Luego, lo que tenga que pasar, sucederá, ya no depende de nosotros", señaló Guti.