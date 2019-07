Zapater, lesionado, no viaja a Boltaña

Alberto Zapater es la única ausencia en la expedición del Real Zaragoza que este mediodía viaja a Boltaña a iniciar la breve concentración de pretemporada. El capitán, en consenso con los servicios médicos, ha decidido quedarse en tierra para intentar afinar en la recuperación de los problemas del tendón rotuliano que arrastra desde final de la pasada campaña. Si el verano pasado fue una lesión muscular la que lastró su puesta a punto en la pretemporada, ahora son estas incómodas molestias.

“En el fútbol el dolor existe, unos lo toleran más que otros. Como ahora existe la posibilidad de hacer lo que estoy haciendo (un tratamiento específico con factores de crecimiento), estamos haciendo las cosas correctamente y haciendo caso al Zapater que no le he hecho caso en mi vida. Cada vez que flexiono el tendón me pincha. Cuando juegas y estás en caliente ni lo notas. Cuando hago algo en frío y flexiono, me acuerdo de él. Jugando es como mejor se tolera", aseguró este martes en la Ciudad Deportiva. El centrocampista ha decidido tomárselo con calma. "Decidí hacer otro esfuerzo como es no subir a la pretemporada. Cuanto antes hiciera lo de los factores de crecimiento mejor”, explicó.

Zapater aprovechó para dejar sus impresiones sobre la nueva temporada, el nuevo proyecto, el nuevo grupo y sobre sus expectativas personales. “Uno tiene que ponerse metas individuales, colectivas y esa tiene que estar. El estar en el Zaragoza conlleva estar al mejor nivel, pensar al máximo en tu profesión y no lo percibo de otra forma. Hay que inculcarlo a todo el mundo, que este equipo tiene que pensar que puede ganar a cualquiera. Todos sabemos de la dificultad, pero tenemos que tener las ilusión siempre". El ejeano, al contrario que en anteriores veranos, le tiene perdida la pista a los nuevos fichajes. "Ahora me perdería. No sé cuantos cambios hay de jugadores, no los he visto entrenar. Lógicamente, el entrenador que tenemos, lo que aglutina, arrastra tiene que trasladarse al campo y a todo el mundo que llega nuevo. Eso es bueno", indicó.

Por último, expresó su idea de que algo va a cambiar en el Zaragoza. “Este año hay que ser positivos y pensar que van a salir bien las cosas y vamos a empezar ganando. El año pasado también la hubo pero está comprobado que en el fútbol no hay una regla matemática para que las cosas funcionen bien. Hay muchas variables que hacen que la temporada vaya bien o mal”, concluyó.