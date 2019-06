Los 25 jugadores zaragocistas a 20 de junio

Se acaba la tercera semana íntegra, completa, del mes de junio de 2019. Han pasado 11 días desde el final de la temporada 18-19, en Tenerife, con derrota por 1-0 del Real Zaragoza para acabar 15º en la tabla, librando el descenso a Segunda B por los pelos tras un año decepcionante. Quedan 10 días para que llegue julio, el mes de la pretemporada próxima. Todos los protagonistas del césped se marcharon de vacaciones hace días y los entrenamientos y las rutinas de 10 meses quedaron abolidos hasta nueva orden.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza se vincula con la casa de apuestas británica William Hill

Es tiempo de dirección deportiva, de dirección general y, con la confirmación de la continuidad de Víctor Fernández en el banquillo, también tiempo de entrenador. O sea, tiempo de fichajes, de bajas, de cesiones, de recomposición de la plantilla, que el técnico aragonés ha dicho públicamente que sea "masiva" en su reestructuración.

Víctor, que indicó el pasado domingo que antes de final de mes espera ver 3 o 4 fichajes de peso específico cerrados para "calmar" su inquietud, observa desde Galicia los acontecimientos del día a día. Por ahora, llenos de quietud y faltos de resolución. El verano es largo, pero necesita de cierta cadencia de aconteceres para que el ritmo cardiaco y la presión arterial de algunos protagonistas no se vean alterados malamente.

NOTICIAS RELACIONADAS La pesca en equipos descendidos, banco habitual del Real Zaragoza de Segunda

La cosa es que, a 20 de junio, cuando el verano meteorológico va a dar comienzo en unas pocas horas, el Real Zaragoza tiene en nómina a 25 jugadores. Muchos de ellos con la certeza asumida de que tendrán que marcharse. Y algunos con su futuro en el aire, a caballo de la tapia. Y que, en cuanto a salidas, solo 6 fichas y contratos están resueltos a estas alturas. A saber:

Los 25 jugadores que siguen cotizando por la empresa Real Zaragoza SAD son Cristian Álvarez, Benito, Lasure, Verdasca, Guitián, Grippo, Linares, Pombo, Javi Ros, Raí Nascimento, Igbekeme, Ratón, Raúl Guti, Eguaras, Nieto, Papunashvili, Zapater, Delmás, Álex Muñoz, P. Biel, Soro, Alfaro, Clemente y los dos fichajes nuevos, menores en importancia y futuro inmediato, anunciados por el director deportivo, Lalo Arantegui, en su rueda de prensa última, la del balance del año vencido: Mingotes (Ejea) y Bikoro (Teruel). El reparto alcanzaría los 26 si no se hubiera caído el francés Etinof, que no pasó el reconocimiento médico la pasada semana por un problema serio de índole anatómica y no rubricó finalmente su anunciado contrato con el club zaragocista.

De estos 25, hay muchos protagonistas que dan por descontado, a estas alturas de año, que no van a seguir en el Real Zaragoza: Benito, Verdasca, Pombo, Raí Nascimento, Álex Muñoz, Alfaro y Clemente son 8 que ya han recibido mensajes relativos a su salida, de una u otra manera, del plantel blanquillo. Otros, como Soro, Lasure, Eguaras o Delmás, componen un cuarteto de hombres susceptibles de ser objeto del trajín de la oferta y la demanda durante el verano, por diferentes vías de relación entre el Real Zaragoza y sus hipotéticos compradores o receptores. O sea, salen hasta 12 jugadores ubicados en el escaparate de la incertidumbre, la mitad del elenco con compromiso contractual vigente.

En cuanto al lastre ya soltado por el Real Zaragoza respecto de la composición del equipo del año que acaba de concluir, únicamente son 6 las fichas liberadas por finalización de contrato o conclusión de cesión: Dorado, Álvaro Vázquez, Aguirre, M. Gual, Toquero y Perone.

Pasados los primeros 11 días de tareas de verano para los responsables del sector futbolístico del Real Zaragoza, esta es la puesta al día de su misión. Restan 20 días para la vuelta al tajo. Es mucho, según se mire. Poco, si se observa desde otro prisma. Sea como sea, ese es el marco temporal para acometer buena parte, las más que se puedan, de las faenas pendientes en todos los ámbitos de trabajo futbolístico en el Real Zaragoza de este verano de 2019.

Víctor Fernández desearía tener bastante más de la mitad de los casos citados resueltos cuando llegue el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva, a eso del 12 de julio. Y, mucho más, cuando el equipo se suba al Pirineo Aragonés, a Boltaña (Huesca), el 16 del mismo mes de julio. Así lo advirtió varias veces antes de irse a desconectar a Galicia por unos días. La marmita del Real Zaragoza, por ahora, está todavía esperando a que todo rompa a hervir. De momento, el agua aún se siente demasiado tibia.