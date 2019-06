Chechu Dorado: "Tengo ganas de continuar en el Real Zaragoza"

El central del Real Zaragoza Chechu Dorado ha analizado este miércoles el choque que el equipo disputó este martes ante el Numancia y que supuso su regreso a los terrenos de juego y ha explicado que se sintió "cómodo" y que le gustaría seguir vistiendo la elástica 'blanquilla' la próxima temporada.

"A mí me gustaría seguir en el Real Zaragoza, pero es una cosa que no depende de mí. Creo que aún puedo seguir aportando cosas, el partido me sirvió para reencontrarme, volver a sentirme bien y ver que todavía puedo seguir ahí", ha explicado el veterano defensa en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Por el momento, el zaguero cordobés puede tener una última oportunidad el próximo domingo en la última jornada liguera ante el Tenerife, una prueba que le puede ayudar a progresar en su puesta a punto.

El equipo de Víctor Fernández encara esta cita sin aspiraciones, sin embargo, sus pupilos son ambiciosos y, tal y como ha subrayado Dorado, quieren obtener tres puntos que les permitan cerrar la temporada en "una o dos posiciones" más arriba en la tabla.

"Ya que no conseguimos la victoria en casa ante la afición, queremos despedirnos con tres puntos porque tenemos la oportunidad de escalar algún puesto más en la clasificación. Somos profesionales hasta el final e iremos con la convicción de sumar tres puntos ante el Tenerife, un choque que será difícil porque ya no nos jugamos nada más que subir un par de puestos, y con esta intención debemos ir", ha manifestado.

Chechu Dorado cumplirá 37 años el próximo mes de julio, y su continuidad en el cuadro aragonés es todo un misterio, aunque él ha explicado que el encuentro de este martes le sirvió para descubrir que todavía tiene "gasolina en el depósito".

No hace planes a largo plazo debido a su edad, pero eso no significa que el jugador piense en colgar las botas. Su cabeza sigue en los terrenos de juegos y, de momento, su cuerpo también, con "el motor en marcha".

Ahora, solo le falta saber si su futuro seguirá siendo de color azul y blanco para afrontar una nueva campaña con las ganas de celebrar el regreso del club a la élite.

"Cuando Osasuna ascendió estuvimos hablando de la suerte que algunos hemos vivido de poder celebrar ascensos en otros equipos, y hablamos de lo que sería poder vivirlo aquí en Zaragoza. Lo vemos cada domingo con la gente que está en el estadio y celebrarlo sería muy bonito, daríamos una gran alegría a mucha gente", ha apuntado.

En este aspecto, ha analizado que la continuidad de Víctor Fernández en el banquillo, "por todo lo que ha sido y vuelve a ser", es un paso muy importante para conseguirlo. Con él a los mandos, el cuadro aragonés ha experimentado "una mejora", y con más tiempo "igual puede hacer una temporada brillante, ojalá sea la definitiva", ha concluido el central zaragocista.