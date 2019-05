Pombo: "Siento que quiero estar aquí"

Jorge Pombo es otro de los nombres propios que han ocupado la actualidad del Real Zaragoza a lo largo de la presente temporada, tanto por asuntos meramente deportivos como más allá de estos. Si el pasado martes Íñigo Eguaras apostó por el inicio del diálogo para su renovación, una vez conseguida la salvación, este miércoles el canterano fue más aséptico en este sentido. No obstante, siendo coherente con la idea de futuro que ha mantenido cada vez que ha salido a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, Pombo volvió a comunicar su deseo de continuar perteneciendo al club zaragozano en los próximos años. "Siento que quiero estar aquí, siempre he querido estar aquí y de momento voy a seguir un año más. No sé nada sobre mi futuro, solo sé que pertenezco al Real Zaragoza, que me queda un año y estoy muy contento en este equipo", subrayó.

Como es consciente el futbolista, su contrato expira en junio del año que viene. Por ello, desde la dirección deportiva, prolongar esa relación contractual siempre fue una prioridad. Porque a Pombo se le considera uno de los puntales del proyecto, un valor referencia en el propósito de impulsar a los jugadores de la cantera al primer equipo y consolidar a estos en el esqueleto base del Zaragoza. Sin embargo, con un cambio de representante mediante, todas las aproximaciones para llevar a cabo esa renovación han sido frustradas durante el curso. Algo que viene ocupando y preocupando a ambas partes y, en caso de no resolverse, podría abocar a un traspaso.

No ha servido de ayuda tampoco, al margen de otras pretensiones y diferencias, la temporada realizada por el jugador. Si en la 2017-2018 Jorge Pombo se aupó como una pieza básica en la pizarra de Natxo González y su rendimiento fue sobresaliente, junto a otros futbolistas como Borja Iglesias o Giorgi Papunashvili en esa zona de ataque, esta campaña no ha terminado por encontrar su sitio. Los vaivenes en el modelo de juego, el baile de técnicos en el banquillo y su situación posicional en el campo también han sido óbice para la explosión de sus virtudes futbolísticas, a las que no han acompañado su propia frustración y mala gestión de decisiones en su zona de influencia. Esta temporada, Pombo ha sumado cuatro goles y ha dado tres asistencias en 37 encuentros disputados hasta el momento, 30 de estos partiendo desde el once inicial.

Todo este cóctel, en una crisis de expectativas individual y colectiva, se ha traducido en la disconformidad de la grada con su rendimiento. Pombo ha sido silbado en La Romareda en varias ocasiones, algo que se ha incrementado en la recta final de esta temporada. Conocedor del termómetro de su afición, el canterano se mostró tranquilo y comprensible. "Sé que la mayoría me tienen mucho cariño y que cada uno tiene su opinión. Es normal, es fútbol, un espectáculo, y hay que llevarlo como mejor se puede. Pero lo que está claro es que jugar en La Romareda es algo fantástico para un canterano y eso va a seguir igual", aseguró.

Sobre las dos últimas jornadas ligueras, Pombo aspira a sumas dos victorias. "Hay que salir a muerte dejárselo todo dos partidos para aprovechar, disfrutar, y mejorar la opinión de la gente sobre tu trayectoria. Nosotros estamos centrados en que hay que ganar al Numancia y luego ir a Tenerife y sacar los tres puntos".