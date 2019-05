Víctor: “El penalti pudo cambiarlo todo”

La salvación matemática tendrá que esperar. El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, se lamentó de la derrota encajada este viernes en Málaga, más aún tras el buen primer tiempo que había completado su equipo en La Rosaleda. “Hay que felicitar al rival. Juega como un equipo grande, que quiere tener la pelota, que cuenta con numerosos recursos. Aunque nosotros no hemos estado nada bien tras el descanso, el escenario también ha cambiado por los méritos del Málaga, que salido con mucha fuerza en la segunda mitad”, reconoció el técnico del conjunto aragonés, que elogió repetidamente al cuadro andaluz: “Es un equipo ganador que, además, se presentaba a la cita con una inercia positiva. En la segunda parte, ellos nos han exigido mucho defensivamente. Y nosotros, sin embargo, no hemos sido capaces de evitar la avalancha del Málaga, no hemos tenido esa fuerza para aguantar su empuje”, admitió el técnico de los zaragozanos.

NOTICIAS RELACIONADAS Un mal segundo tiempo del Real Zaragoza en Málaga lo lleva a la derrota por 3-1

Fernández también recordó el primer tiempo, donde el Real Zaragoza sí ofreció un gran rendimiento, e hizo especial hincapié en el “claro penalti sobre James Igbekeme” que no señaló el colegiado. “La primera parte fue nuestro momento, que creo que debimos alargar más, exprimir más, ser más contundentes. También pudimos alcanzar el intermedio con un mejor resultado –se llegó con 0-1– porque, al filo del descanso, hubo una jugada clara que pudo cambiar todo”, insistió el entrenador del conjunto aragonés, en referencia al derribo de Igbekeme dentro del área de los andaluces.

Eso sí, la superioridad del Málaga tras el descanso no admite discusión. “Sabíamos que iba a salir con mucha fuerza. Ellos tienen jugadores muy verticales, poderosos, con mucha presencia en el área, y en la segunda parte fueron mucho mejores en todos los aspectos. Supieron aprovechar su momento, contaron con más oportunidades y, al final, remontaron justamente el marcador”, reconoció Fernández.

Por su parte, el centrocampista Raúl Guti también subrayó “el gran primer periodo” del Real Zaragoza, sin olvidar la pena máxima sobre Igbekeme. “La primera parte fue extraordinaria, y hay un penalti muy claro que hubiera cambiado el signo del partido. En la segunda parte, ellos sí que han sido muy superiores. El rival nos ha pasado por encima y han tenido muchas ocasiones”, afirmó el jugador del conjunto aragonés.