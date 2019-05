James quiere quedarse

La revelación de la temporada en el Real Zaragoza y gran descubrimiento de la plantilla desde el pasado verano, el centrocampista James Igbekeme, expuso este miércoles su voluntad de continuar en el equipo aragonés la próxima temporada. El nigeriano es una pieza codiciada, el club ha recibido el interés de varios conjuntos de Primera, como el Getafe, y eso le pone en una situación de mercado especial, envuelta de incertidumbre. No obstante, el Zaragoza solo accederá a una venta si llega una oferta incuestionable, imposible de rechazar en sus circunstancias actuales. El jugador está agradecido al Zaragoza y su idea principal es la misma que la del club: si el mercado no lo evita, seguir juntos la próxima campaña. “Estoy muy feliz aquí. En el fútbol no hay nunca nada seguro, pero a mí me gustaría continuar. Tengo contrato y estoy contento en el Real Zaragoza”, apuntó el futbolista.

Desde que Víctor Fernández asumió el cargo de entrenador, el nivel de James ha ido incrementándose, acercándose a la fulgurante versión de inicio de temporada. Aunque el técnico aragonés lo desplazó de su sitio natural en los primeros partidos, tirándolo a la banda izquierda, su paso al medio, a posiciones interiores, han reavivados las virtudes de James. “Víctor me ha hecho crecer en el rendimiento, y me gustaría que continuará en el Zaragoza la próxima temporada y a mí seguir con él”, aseveró el medio africano, satisfecho a nivel particular con su campaña. “Personalmente, está siendo un buen año para mí. He cumplido mi objetivo de jugar y ser titular. Pero en cuanto a los objetivos del equipo no estoy satisfecho porque no hemos podido pelear por el ascenso”, aseguró James Igbekeme, muy mejorado de sus últimos problemas físicos. “Ya estoy bien”, dijo. Ahora, espera abrochar la permanencia matemática en Málaga, con una victoria. “Iremos a ganar. Hay muy buen ambiente en el grupo después del triunfo contra el Sporting y eso nos da esperanza”, concluyó el centrocampista.