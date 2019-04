Alberto Soro: "Tenemos que agarrarnos a lo que sea para ganar en Córdoba"

Venimos de perder con el Alcorcón, esta semana ganaremos al Reus sin jugar... ¿Qué tal está el equipo?

Es una semana tranquila, por así decirlo. Tenemos que pensar en el Córdoba, que para nosotros representa una final.

Momento del equipo al margen, ¿esperaba todo lo que le está ocurriendo a usted?

Hace un año, para nada pensaba estar aquí como ahora estoy. Yo soy un chaval que empezó a jugar al fútbol en Ejea con seis años. A los nueve o diez vine a la Ciudad Deportiva. Llegué como un niño de pueblo, tímido...

Su padre también jugaba de cine al fútbol. Le recuerdo en el Tauste y en el Ejea.

Él me trajo aquí. Y estaba convencido de que tenía que venir aquí para ser futbolista.

Antes de saltar al primer equipo del Real Zaragoza, su nombre ya sonaba muy fuerte en el fútbol de formación español. ¿Por qué decidió quedarse pese a ser tentado por los clubes grandes?

Porque soy zaragocista y porque estoy muy agradecido al Zaragoza. Es el club que me ha dado la oportunidad de ser profesional.

La final del Campeonato de España Cadete puso en el escaparate a Clemente, a Darío, a Millán, a usted... ¿Fue allí cuando vio que podía ser futbolista?

Recuerdo ese año, el de División de Honor Cadete, como uno de los mejores años de mi etapa en el fútbol base, jugando al fútbol con Raúl Valbuena. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Dimos lo mejor de nosotros mismos.

Jugaban de lujo.

Además, fueron saliendo los resultados y en la Copa Coca Cola (el Nacional) hicimos un gran torneo todo el equipo.

A partir de ese instante, Clemente y usted explotan.

Llevábamos muchos años jugando juntos. Nos conocemos perfectamente. También, Darío, Morlanes, Millán...

Morlanes ya se había marchado.

Estuvo dos años con nosotros.

También considero fundamental la eliminatoria de Copa Juvenil del año pasado con el Real Madrid. Una pena: eliminados tras ganar en Valdebebas.

También fue una gran temporada. Tengo la espina de no haber pasado. En los momentos decisivos, no estuvimos acertados en casa. Encajamos gol en los minutos 45 y 90. Todo esto nos enseñó que el partido no acaba hasta que el árbitro pita el final.

El hecho de saltar al primer equipo sin pasar por el filial también significa un claro indicador.

Este año, cuando me llamaron para la pretemporada, fue una sorpresa. Lo hice lo mejor que pude. Tuve la suerte de meter goles y me quedé.

Quizá su asignatura pendiente sea esa: no está metiendo goles.

De pequeño tampoco destacaba por meter goles. Hace dos años, Javier Garcés ya me puso de mediapunta y comencé a meter más. Es lo que me falta para dar un paso al frente.

¿Qué tal con Idiakez?

Desde que llegó, no falté a ningún entrenamiento con el primer equipo. Le estoy muy agradecido. Me dio la oportunidad de debutar y formar parte del equipo.

¿Y con Alcaraz?

Tenía a los jóvenes medio apartados. No jugábamos mucho.

¿Y con Víctor?

Con Víctor, bien, muy contento.

Se ve que confía en usted.

Yo intento devolvérsela en el campo. Todos estamos trabajando para sacar esto adelante.

La situación para usted quizá sería mejor si el equipo estuviera más holgado en la tabla...

Para mí y para todos. Estamos en una situación crítica, esta es la realidad. Y tenemos que agarrarnos a lo que sea para ganar en Córdoba. Y, a partir de allí, luchar cada partido.

Diga tres razones para argumentar que saldremos adelante.

Porque tenemos confianza en cada uno de nosotros. Si estamos juntos, estoy seguro de que lo vamos a sacar.

Ha dicho solo dos, pero son convincentes. Otra cuestión: ¿se siente mejor jugando a los lados o en el centro?

Con mi edad, lo importante es jugar; pero me encuentro mejor por dentro.

Lo suponía, es evidente. ¿Con quién se asocia mejor?

Con Eguaras, Zapater y Javi Ros.

¿Es consciente de que su generación constituye el futuro del Real Zaragoza?

Hace años que sube mucha gente de casa. Nos veíamos reflejados. Vimos que podíamos ser profesionales. Yo he tenido la suerte de ser profesional. Yo conocí al Real Zaragoza en Primera. Se está haciendo larga esta etapa en Segunda, pero tarde o temprano este club ascenderá a Primera División.

¿Qué les ha dicho Víctor Fernández para salir de abajo?

Que estemos tranquilos. Que confiemos en el compañero. También confío en la afición que tenemos, que está a las buenas y a las malas. Y siempre está ahí para darnos un empujón.

Veinticinco mil zaragocistas o más todos los días...

No les estamos dando las alegrías que se merecen. Tarde o temprano ascenderemos a Primera División, igual por entidad de club que por afición.