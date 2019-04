El Lugo empata con el Osasuna y se acerca a 3 puntos del Real Zaragoza

El Lugo empató 2-2 con el Osasuna en la tarde de este domingo en el Anxo Carro y vuelve a dejar el primer puesto de la zona de descenso al Extremadura. Los gallegos, que desperdiciaron una ventaja de 2-0 a falta de 20 minutos ante el líder navarro, suman un punto de oro que les permite abandonar el cuarteto de la muerte, al que habían caído en la noche del sábado tras la victoria extremeña por 1-0 frente al Almería.

Las consecuencias de estos dos partidos respecto del Real Zaragoza, uno de los más apurados predecesores de estos dos equipos metidos de lleno en el lío del descenso, son importantes: el Extremadura logró ponerse de nuevo a solo 4 puntos de los zaragocistas, mientras que los lucenses se ubican a 3, a tiro de un solo partido de darles alcance a los de Víctor Fernández.

NOTICIAS RELACIONADAS El Lugo, nueva referencia del descenso tras la victoria del Extremadura

Estas circunstancias aumentan la cotización de la permanencia y el grado de nervios de los que viven en riesgo en el vagón de cola de la clasificación, con el Real Zaragoza entre los viajeros. Los aragoneses afrontan el partido del lunes en Cádiz -que cierra la 33ª jornada- con la necesidad subrayada en grueso de sumar algún punto en el Carranza para no perder aire en su leve colchón de seguridad que mantienen sobre la peor de las situaciones cuando llegue junio.

Lo ocurrido este fin de semana con el Extremadura y el Lugo es, en sí mismo, un serio aviso de cara a las últimas jornadas ligueras para equipos como el Real Zaragoza: lo que no haga el cuadro aragonés por sí solo, por sus propias fuerzas e iniciativas, es conveniente no esperarlo de los demás. Así que, en el zigzag que está suponiendo el último mes de competición, con derrotas fuera de La Romareda y victorias cruciales en casa ante Elche y Nástic, la cita de Cádiz llega de nuevo cargada de obligaciones pues, de no lograr sumar en la Tacita de Plata, la relevancia del siguiente duelo en Zaragoza ante el Alcorcón será, una vez más, del rango de una auténtica final por la permanencia.