El respiro que se toma el Real Zaragoza en la clasificación también se trasladó a la sala de prensa. Después de haber sujetado solo uno de los doce últimos puntos disputados, el conjunto aragonés atrapó este sábado una victoria ante el Elche que lo separa siete puntos de la cota del descenso a la Segunda División B. Su técnico, Víctor Fernández, encarnó el alivio experimentado. “Estoy feliz, satisfecho, agradecido a mi equipo. También estoy muy agradecido a la afición, que ha estado impresionante. Nos ha empujado cuando nos faltaban energías y fuerzas, Gracias una vez más”, reiteró hasta la saciedad el gestor de recursos humanos zaragocista.

Ya introducido en un terreno estrictamente futbolístico, Víctor Fernández subrayó la trascendencia del tramo inicial del careo. “La victoria ha sido muy sufrida, trabajada, sostenida en un arranque espectacular. Los 20 primeros minutos fueron muy buenos. Por fin nos adelantamos en el marcador. Es cierto que hubo momentos en que nos faltó fútbol. Además, Pep Biel se ha ido apagando. James también se nos ha apagado. Hemos sido muy generosos en el esfuerzo, muy atentos. El partido transmitía mucha tensión, mucha necesidad de ganar”, insistió el técnico aragonés.

Por encima de todo, Víctor destacó la necesidad de quebrar la racha negativa que arrastraba el equipo. “Entrenamos muy bien esta semana. Sabía que íbamos a ganar. Era fundamental romper la racha, la dinámica. Además, teníamos muchas bajas. Este sábado era un día clave, como con el Extremadura. Había que ganar sí o sí. Y enfrente había un rival en alza”, valoró.

Los obstáculos que hubo que esquivar fueron muchos. “Nos jugábamos la vida. Linares entrenó toda la semana, Lasure también estaba para ayudar. Hemos tenido la desgracia de la lesión de Benito, pero Delmás ha estado espectacular. Todos han sumado. Zapater ha anulado al mejor jugador del Elche. Benito quizá tenga algo en el recto anterior. Cristian ha resuelto el trabajo que ha tenido. El Elche ha buscado el juego aéreo”, narró.

El tramo final de la comparecencia del técnico estuvo barnizado de melancolía. “Solo me quedan unos meses. Lo estoy llevando mal. Luchamos contra muchas adversidades. La gente debe defender este escudo como se merece. Estoy orgulloso porque con tantos contratiempos tenemos un pilar que no tiene nadie, la afición. Venga quien venga, no tenemos que perder en casa ningún partido. Hay que salir a morir aunque nos asfixiemos. Llegará un día en que veremos salir el sol”, concluyó Víctor Fernández.