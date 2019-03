Lasure, Zapater, Guti, Aguirre, Linares, Gual... Víctor dibuja la alineación

Víctor Fernández, el entrenador del Real Zaragoza, hizo en el anochecer de este sábado tras el último entrenamiento un repaso nominal a diferentes jugadores del equipo que acabó dibujando los trazos de la alineación inicial que puede decidir horas más tarde ante la visita del Elche a La Romareda, este sábado a las 20.30.

"Lasure... es preocupante, en el sentido de que está mucho mejor de sus molestias en el tendón, pero no ha hecho ningún entrenamiento exigente durante la semana. Así que tengo que valorar cuánto tiempo puede jugar. Ya digo que los 90 minutos no. Quizá pueda estar apto para 40 o 50, pero más no porque este es un partido de máximo rigor y exigencia. Y no nos podemos equivocar", dijo respecto del lateral zurdo. Así, la presencia de Lasure como titular quedó prácticamente descartada.

"Álex Muñoz y Guti llevan dos meses sin jugar. Pero es lo que tenemos en estos momentos. Guti aún sigue un poco renqueante, pero mejor que la semana pasada", indicó en relación a estas dos novedades en la convocatoria de 19 jugadores que hizo pública tras el último entrenamiento de la semana. Estos dos jugadores, obviamente, tampoco serán titulares ante el Elche.

"Benito no jugará por la izquierda. Seguro. Y ya veremos. Es un partido de máxima exigencia. Es un puesto, el de lateral, muy delicado. No puedo poner a un jugador que me obligue a hacer un cambio prematuro, riesgo que existe con Lasure. No es normal utilizar un cambio para un lateral en condiciones habituales", comenzó apuntando para describir sus dificultades para armar la retaguardia en el flanco zurdo.

"Por lo que estoy diciendo, creo que ya tenéis la respuesta (sugiriendo que será Zapater el lateral izquierdo postizo ante los ilicitanos). Pero lo tengo que valorar. Aguirre no será tampoco lateral", completó su análisis sobre ese puesto de '3' que está abierto para esta jornada por la ausencia de Nieto, castigado por 5 tarjetas amarillas.

"Que jueguen juntos Linares y Gual... pudiera ser, pero a lo largo del partido. Es difícil que, de salida, se les vea juntos. Porque también tengo que pensar que, en el banquillo, debo tener algo por si tengo que cambiar cosas, necesitaré recursos diferentes. Vamos muy justos y hemos de exprimir todo al máximo", fue su primera aportación cuando se le preguntó por la morfología de la delantera, en ausencia del lesionado Álvaro Vázquez, el goleador del equipo con 8 dianas.

"Gual y Linares son delanteros más de área (parecidos), no como Álvaro Vázquez, que ha jugado muchos partidos en su trayectoria en Primera División como falso extremo izquierda, estilo Ronaldo", apostilló para razonar los motivos por los que no piensa hacer pareja inicial con los dos primeros.

"Ni Gual ni Linares tienen las características de Álvaro Vázquez, que tiene más potencia, más velocidad para encarar en los costados. Los otros dos no son así. Todo lo tienes que valorar y estudiar", añadió al respecto. Así que, de inicio, solo se verá a Linares o a Gual, con prevalencia del aragonés, y el otro será suplente ante los ilicitanos.

De este modo, puede ir diseñándose un once inicial zaragocista a base de Cristian Álvarez; Benito, Guitián, Dorado, Zapater; Eguaras, Javi Ros, Igbekeme; Soro, Aguirre; y Linares. Por este hilo conductor se están moviendo las ideas de Víctor Fernández a solo 24 horas de recibir al Elche con la obligación de sumar, como sea, los 3 puntos en disputa.