Dos partidos de sanción a Soro

Por el momento, sobre Alberto Soro pesa una sanción disciplinaria de dos partidos. Éste es el fallo que ha dado a conocer el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la tarjeta roja directa que vio el joven delantero de Ejea de los Caballeros en el tramo final del encuentro disputado por el Real Zaragoza el pasado domingo, en el estadio de La Romareda, frente al Almería.

El juez de Competición no ha atendido a las alegaciones presentadas por el club aragonés y se ha atenido, a este respecto, al contenido del acta redactada por el colegiado del encuentro, Varón Aceitón, quien señala en el relato de la acción por la que Soro vio la tarjeta roja que en ese momento no estaba en disputa el balón.

NOTICIAS RELACIONADAS Esta semana toca la pelea por la amnistía a Soro

Dentro de las sanciones que se imponen a este tipo de acciones -sin estar en disputa el esférico-, Competición se ha decantado por sancionar a Alberto Soro con la pena más leve que prevé el reglamento; pero aún así el Real Zaragoza no comparte el fallo.

Los servicios jurídicos del club están estudiando un recurso a dicha sentencia, que se presentará en las próximas horas ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, según confirmaron fuentes de la entidad deportiva aragonesa.

Bajo su punto de vista, el manotazo con el que Soro trata de zafarse del agarrón que estaba sufriendo por parte de un defensa del Almería fue fruto del desarrollo del partido. No debe interpretarse en este sentido un saque de banda como un lance donde no está en disputa el balón. Soro, de hecho, buscaba la recepción de la pelota y no tiene ninguna otra intención que esa. En absoluto pretende golpear a un jugador contrario. Además, tampoco emplea fuerza excesiva en el lance.

En el seno del club se confía en que en segunda instancia se atiendan los argumentos de defensa del joven delantero, con el fin de que quede liberado de la sanción impuesta ayer y pueda estar a las órdenes de Víctor Fernández en la próxima cita, que llevará al Real Zaragoza al estadio de Los Nuevos Cármenes de Granada.

Fino en su fútbol, inteligente y en buen estado de forma, el brillante canterano se ha convertido durante las últimas jornadas en una pieza prácticamente imprescindible para Víctor en el juego ofensivo. Ya sea pegado a la banda derecha o justo por detrás del ariete de referencia, Soro está interpretando como pocos futbolistas el juego entre líneas.

​