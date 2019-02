El poder mental de Víctor Fernández, Loreto, Cabellud... según Benito

A Alberto Benito se le preguntó este martes por las razones que han trasladado al Real Zaragoza de una imagen de abatimiento y ánimo débil en los recientes partidos con Lucas Alcaraz (de octubre a diciembre) a otra radicamente opuesta, cargada de coraje y capacidad de reacción cuando los partidos se ponen cuesta arriba y, gracias a su fortaleza mental, se terminan por remontar en contra de la costumbre que rigió largo tiempo atrás. Y el lateral derecho de Altafulla no dudó en su respuesta.

“Yo creo que es la confianza que nos transmite el entrenador, el cuerpo técnico. Desde que llegaron. Al final ves que, como ellos creen, las cosas salen", argumentó Benito con contundencia. Se trata, por lo tanto, de una evidente capacidad de convencimiento por parte de nuevo cuadro de mandos técnicos, con Víctor Fernández a la cabeza y acompañado de José Luis Loreto y Roberto Cabellud, sus ayudantes directos y claves en el día a día del grupo. La sugestión, el discurso bien trasladado y recibido con agrado, tienen mucho que ver en lo que está experimentando el Real Zaragoza desde que el 22 de diciembre, en el inicio de esta nueva etapa en la convulsa temporadas 2018-19 que se llevó por delante con anterioridad a Imanol Idiakez y Alcaraz, el equipo volviera a la senda de la victoria derrotando al Extremadura por 2-1 en un intenso y dramático partido a vida o muerte en aquellos delicados momentos donde se vivía en zona de descenso.

Benito añadió más detalles. "Te ves en el terreno de juego o, como me pasó a mí en Las Palmas, que estuve en el banquillo y no jugué, y notas que puedes ganar aunque vayas por detrás en el marcador. Ves que no vas a perder. Siempre estamos más cerca de ganar que de perder. Nunca decaemos y eso, al final, va a ser bueno para todos”, apostilló el '2' zaragocista. En dos frases no se puede resumir mejor el efecto anímico que ha originado la reacción que vive el vestuario del Real Zaragoza en el último mes y medio. No hace falta más.