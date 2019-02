Benito: "Calma, aún estamos más cerca de abajo que de arriba"

"Estamos contentos porque siempre es bueno venir de ganar. Además, antes habíamos sacado ya un buen punto en Las Palmas. Y ganar en Lugo, que era un rival directo, sirve para dejarlo más lejos", dijo Benito a modo de preámbulo natural antes de entrar en materia sustancial.

"El optimismo es bueno. Pero hay que ir con tranquilidad, que hace 4 jornadas estábamos donde estábamos...", comenzó a recordar el catalán con toda intención. "Ahora estamos un pelín más lejos, pero seguimos, en la diferencia de puntos, más cerca de abajo que de arriba. Así que calma, todo el mundo con los pies en el suelo", recomendó sin tapujos.

Benito, como el resto del vestuario, entiende la tendencia del zaragocismo a soñar con una recuperación súbita del equipo que se vea en la tabla en pocas semanas. Pero insiste en su pose cabal de solicitar calma para no perder la sintonía de los recientes buenos resultados. "Soy sincero, no suelo mirar mucho la clasificación. Pero ahora sí que todos sabemos que estamos a 7 puntos de abajo. Y, como profesional, lo que me sale decir es que estamos todavía más cerca de abajo. Pero si me pongo en la piel de un aficionado puedo decir que sí, que estamos recortando a los de arriba. Ante esto, insisto, tengamos los pies en el suelo", repitió.

El '2' zaragocista sabe que la película de la temporada pasada, en la que el Real Zaragoza pasó de firmar la peor primera vuelta de su historia en Segunda a consumar una brillante segunda vuelta que lo elevó hasta la 3ª posición y a jugar la Promoción de ascenso en junio, es algo que empieza a resurgir en muchas conversaciones, en muchos cálculos entre la afición blanquilla. En este aspecto, a Benito le fluye la misma manera de ver las cosas a fecha de hoy: "Mucha gente habla de lo del año pasado. Pero eso es pasado, ya lo dice la frase. Y es muy difícil volver a repetir algo así. Nosotros no vamos a bajar los brazos y, mientras haya posibilidades, lucharemos por llegar a donde todos sabemos que deberíamos estar...", apuntó con franqueza.

Por último, la llegada de dos partidos de alta dificultad en las dos próximas jornadas, se acomete de este modo en el vestuario del Real Zaragoza: "Pase lo que pase ahora ante los dos primeros, Albacete y Osasuna, el test ya lo hemos superado: lo importante era salir de abajo y lo hemos hecho. Ahora queda mantener este nivel de juego y de puntos y, si ganamos a estos dos equipos, que son de lo mejor de la categoría, nos va a reforzar mucho más", subrayó Benito.