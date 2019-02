Carmelo del Pozo: "El Zaragoza supo lo de Natxo antes de que negociáramos con él, estaban al corriente"

Un videochat organizado por el diario La Voz de Galicia con el director deportivo del Deportivo de La Coruña, Carmelo del Pozo, ha sacado a relucir nuevos datos sobre el proceso de fuga de Natxo González del Real Zaragoza hacia el club gallego el pasado mes de mayo, cuando la pasada liga aún estaba viva y el equipo aragonés iba a disputar la Promoción de ascenso a Primera División tras una excelente segunda vuelta de aquel torneo. Del Pozo, en dos de sus respuestas a preguntas de los concurrentes a esa charla a través de internet, aportó estos detalles que en Zaragoza no van a pasar desapercibidos por la enorme polémica que generó, desde el principio, la considerada como traición y deslealtad de Natxo al abandonar el Real Zaragoza antes de que el curso concluyese y con el objetivo mayor de la SAD en juego: el ascenso a Primera, que no tuvo lugar al caer en la semifinal del 'play off' ante el Numancia en medio del incendio que este caso generó en el zaragocismo.