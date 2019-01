Álvaro Vázquez, gol de espuela en La Romareda... 33 años después de Pineda

El gol de Álvaro Vázquez al Oviedo, ese 2-0 en el minuto 89 que sentenció la crucial victoria del Real Zaragoza para seguir huyendo progresivamente del peligro en la zona baja de la clasificación, fue extraordinario por su formato, por su plasticidad, por el método utilizado por el delantero centro blanquillo para introducir el balón en la red asturiana. Vázquez marcó de tacón, de espuela, tras un centro directo desde el córner de Zapater. No hubo ningún toque intermedio. Del saque de esquina, la pelota llegó a la parte trasera de la bota derecha de Vázquez, que hizo el gesto de taconear a la altura de su cintura, por detrás de su cuerpo, el balón golpeó certeramente en su sitio y superó por alto a Champagne.

Una maravilla que ya ha dado varias vueltas al mundo en estos tiempos de redes sociales e internet, donde todo es veloz como la luz. Es probable que alguien lo nomine como gol de año en algún concurso de los que proliferan últimamente por muchos lares. En cualquier caso, lo merecería por su rareza, por su mérito, por su ocurrencia y buen acierto en la singularidad de un remate tan complicado que, además de clase y decisión, necesita de ese puntito de fortuna para que todo salga redondo. Álvaro Vázquez lo bordó y se ha ganado un sitio en la historia del fútbol español por ello.

Pero no es la primera vez que en La Romareda se ve algo así. Vázquez no fue el primero. A los más veteranos del lugar, a quienes ya vivían el zaragocismo día a día en 1986, probablemente la mente los retrotrajo de inmediato a ese momento, hace casi 33 años. Por supuesto, el Real Zaragoza entonces militaba en Primera División. Y le ganó, un 23 de marzo, a la UD Las Palmas por 4-0. El primero de esos goles lo marcó el delantero Paco Pineda... de espuela, en un taconazo de similar factura que el de Álvaro Vázquez. Un gol que, en tiempos donde no había tanta facilidad para la comunicación audiovisual, fue impactante en el fútbol español y europeo. Curiosamente, el episodio gemelo tuvo lugar en la misma portería. El balón entró por un lugar muy similar al de este viernes. Y el centro que hizo que Pineda marcase semejante golazo también le llegó desde el mismo lado, desde la banda derecha del ataque zaragocista sobre esa portería de la Feria de Muestras.