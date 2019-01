Guti trabaja de nuevo con normalidad

Raúl Guti comenzó este martes el primer entrenamiento de la corta semana (el próximo partido es en 72 horas, el viernes, ante el Oviedo) trabajando con normalidad con el resto del grupo. El centrocampista canterano, que fue baja en Majadahonda el sábado a consecuencia de unas molestias en los aductores arrastradas desde días atrás, puede volver a los planes de Víctor Fernández de cara a esa nueva cita ante los asturianos si todo transcurre con normalidad.

Guti, lo mismo que los otros jugadores que tienen dificultades físicas en las últimas semanas para aguantar los 90 minutos, casos de Papunashvili o Eguaras, formaron parte esta mañana del grupo en este nuevo ciclo de entrenamientos que desembocará en el súbito partido de La Romareda ante el cuadro ovetense (21.00 del viernes), con el que se abrirá la 23ª jornada de liga. Víctor Fernández argumentó antes del viaje a Majadahonda que lo dejaba fuera de la citación porque no se encontraba al cien por cien y prefería "esperar a que esté a tope físicamente" para volver a incluirlo en el once inicial y "no estar hipotecado" con las sustituciones durante los 90 minutos, dado que son varios los jugadores que están siendo utilizados últimamente sin garantías de poder aguantar un partido completo sobre el césped.

En la sesión preparatoria de este martes en la Ciudad Deportiva solo faltó Javi Ros, que se recupera de una pequeña fractura en la cabeza del peroné, en la zona proximal, sufrida hace 12 días en el partido frente al Málaga tras sufrir una dura entrada del albanés Keidi Baré.