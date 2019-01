"Espero que venga Linares", dice Benito, un ex del Reus

Alberto Benito, lateral diestro del Real Zaragoza, vive con mayor énfasis que el resto de miembros del club aragonés el 'caso Reus' y su posible expulsión de la liga. Benito es tarraconense, de la localidad de Altafulla, próxima a la ciudad reusense. Y jugó allí justo antes de fichar por la entidad zaragozana hace año y medio. Muchas de las personas afectadas por la ruina del club rojinegro fueron compañeros de empresa del carrilero zaragocista. Este martes, en rueda de prensa, Benito no ha querido profundizar en un asunto que resulta espinoso de abordar, mucho más si se tienen raíces allí.

"No he hablado con gente de Reus porque con quiénes más confianza y relación tenía ya no están, se han marchado por la situación que han vivido, como es normal. Pero lo que sé, lo que me han comentado, es que alguien ha comprado el club y que están a expensas de que La Liga tome una solución", dijo Benito cuando se le preguntó lo que él manejaba de la última hora de su ex equipo.

Y, de paso, el '2' del Real Zaragoza aportó su grano de arena a la intención de la SAD aragonesa de fichar a Miguel Linares, delantero centro del Reus nacido en Fuentes de Ebro y viejo canterano blanquillo, a quien el club zaragocista está intentando desvincular legalmente de las filas catalanas para convertirlo antes del 31 de este presente mes de enero en uno de sus fichajes de invierno. "Yo no deseo el mal a ningún equipo, y menos al Reus, porque he estado allí y me han tratado muy bien. Pero también quiero que venga Linares. Así que espero que todo se solucione allí, pero también que venga Linares aquí", dijo Benito, sabedor de que la posibilidad segura y rotunda que facilitaría la llegada inminente de Linares a Zaragoza sería la desaparición del Reus de la Segunda División ya mismo, derivada de la sanción que La Liga y la Federación Española, a través del juez del Comité de Disciplina, le impuso la semana pasada, proponiendo su expulsión de las competiciones durante 5 años y el pago de 200.000 euros de multa por mala administración.