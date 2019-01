El martes acaba sin que el CSD tenga noticias de la venta del Reus

El Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo perteneciente al Gobierno de España, no tiene ninguna notificación -a última hora de la tarde de este martes, 22 de enero- respecto de que se haya producido ninguna modificación en el accionariado de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del Reus Deportiu. Así lo han manifestado fuentes de este departamento del Ministerio de Cultura y Deporte al Diari Mes de Tarragona. Se trata de un dato relevante, pues sin la autorización del CSD no existirá jamás ninguna venta del paquete accionarial mayoritario del club catalán, propiedad del empresario Joan Oliver, a otros compradores.

Esta información actualizada tiene vinculación directa con lo ocurrido ayer en la sede de la entidad reusense. Pasado el mediodía del lunes, el CF Reus Deportiu anunció en su página web, mediante un estrámbotico comunicado escrito en inglés, que el grupo OS Real Estate Investment, de Russell C. Platt y Clifton V. Onolfo, adquiría al 99,7% del accionariado del consejo de administración de la entidad, en una operación que salvaba al club de la desaparición y que eliminaba del mapa rojinegro a Joan Oliver, el hasta entonces máximo accionista. Esta gestión relámpago, sin embargo, no está tan encaminada como parece. En Madrid aún siguen esperando algún documento que sustancie esa venta de la SAD, pero este no ha llegado.

El procedimiento, no obstante, si esa comunicación acaba llegando a poder del CSD para que pueda tener razón de ser la compraventa del Reus, no será algo de resolución inmediata. El referido CSD tiene hasta 3 meses de margen para revisar detalladamente toda la documentación que se le aporte y que pueda ir solicitando paulatinamente. Desde el CSD aseguran que, en principio, no está previsto agotar este plazo, pero también apuntan que, mientras no tengan constancia de la transacción accionarial, no será posible calibrar cuándo se cerrará la resolución, ya sea positiva para el club o tenga una respuesta oficial negativa.