Toquero, sin fecha para la resolución de su presente y futuro inmediato

No puede trabajar con sus compañeros y difícilmente volverá a jugar al fútbol. Por eso, Toquero aguarda plazos para anunciar su retirada, para poner al día su presente y dar salida a su futuro más inmediato tras su larga carrera futbolística que lo trajo hace dos veranos al Real Zaragoza procedente del Deportivo Alavés. Pero aún no está definido cuándo será el día. Algo que, una vez abierto el vigente mercado invernal de fichajes que estará activo hasta el día 31 del presente enero, adquiere mayor atención porque el equipo zaragocista, que tiene la intención de reforzarse en la medida en que sus posibilidades económicas se lo permitan, va a necesitar dejar espacios libres en su plantilla, que tiene 24 de sus 25 dorsales profesionales cubiertos. El hueco de la ficha del punta vitoriano, en un momento determinado, podría resultar relevante según se den los acontecimientos.

El propio Toquero, en una entrevista concedida al periódico vasco El Correo a finales de noviembre, contó con detalle su dura experiencia. "Llevaba muchos años con el menisco roto, también en el Athletic, e iba tirando porque no tenía problemas. Llegué a Zaragoza y la primera vuelta la jugué completa, pero en la segunda empecé con dolores. Pensábamos que era el menisco y el último mes era durísimo. Decidimos operar. Creía que iba a estar mes y medio de baja, pero cuando entraron encontraron úlceras de grado cuatro en el fémur, en la tibia, algún quiste... Me pasé dos meses con muletas y sin apoyar. Iba todo más o menos bien hasta que empecé con los cambios de dirección", narró el de Vitoria.

Y prosiguió: "Un día, en unas frenadas y cambios de dirección me hice daño. En la resonancia se vio un edema óseo y recibí dos tandas de plasma. Tampoco me dan ya ninguna solución más. En la operación me hicieron unas perforaciones, me aplicaron el plasma óseo... Médicamente no hay otra cosa; bueno, sí, una prótesis de rodilla, pero no veo a nadie jugando al fútbol con prótesis", abundó Toquero en su descripción del problema. Y ahí dejó entrever que su trayectoria como futbolista está prácticamente agotada por este severo motivo de salud: "Cuando ocurren estas cosas se te pasa por la cabeza todo. Ahora no voy a decir ¡lo dejo! Haré todo lo posible por recuperarme porque me queda un año en el Zaragoza y me gustaría acabar mi carrera jugando, disfrutando. Pero, claro, cuando lo intentas y no puedes y tienes dolores piensas en dejarlo", apostilló.

Como subrayó Víctor Fernández, el nuevo entrenador del Real Zaragoza desde hace apenas 14 días, lo de Toquero es un "diagnóstico terrible", de casi imposible salida para la práctica del fútbol. Camino de los 35 años, el vitoriano concluye contrato con el club aragonés el 30 de junio. Y la gravedad de su dolencia, como en otros casos recientes (el de Wilk fue el último en el tiempo), necesita de unos plazos y unos procedimientos que atender. Ahí se encuentra este caso.

Mientras, el día a día de Toquero se repite en la Ciudad Deportiva. Y también los días de partido en La Romareda, donde es un asiduo al palco con el resto de colegas no convocados. En el club, a principios de enero, todavía no se puede fijar la fecha en la que el '23' blanquillo definirá su situación. Si será en este mes de enero o si el asunto se alargará más allá, camino del final de la temporada. Por supuesto, de todos los jugadores con ficha en vigor de este año, es el único que no ha jugado un solo minuto ni ha ido convocado desde el mismo verano, pues llegó a la pretemporada con muletas y sin poder caminar con normalidad durante largas semanas.