Cristian levanta el ánimo

La explicación de la realidad que vive el Zaragoza da lugar a una cantidad ingente de debates, críticas y dramas. No puede ser de otra manera cuando ocupas puestos de descenso a Segunda División B. Pero Cristian no ve el vaso vacío: "El año es muy largo y todavía queda mucho. Necesitamos ganar, hay que estar mentalizados 100% en el partido contra el Córdoba y jugar cada minuto con sabiduría, experiencia, fe y sin dudas de que vamos a ganar". Una visión que reitera a la hora de hablar sobre Lucas Alcaraz, su entrenador: "Lo veo fuerte y con confianza. Tiene muchísima experiencia, la convicción y la seguridad de que va a sacar esto adelante".

Ninguna medicina aplicada hasta el momento ha suscitado un efecto revitalizante en el conjunto aragonés. El guardameta blanquillo plantea un fármaco que ya dio resultado en las mal dadas del año pasado: "Tenemos que fortificarnos apoyándonos en el de al lado y dar una cuota de tranquilidad porque los momentos cambian. Hay que ser fuertes, estar tranquilos y mirar hacia delante". Máximas que adquieren valor si es Cristian el mensajero, el único futbolista que ha mantenido el nivel respecto al año pasado.

El Zaragoza jugará de nuevo en La Romareda, su feudo, donde solo lleva una victoria liguera en toda la temporada. Cristian, consciente del enfado de la afición y de consecuencias como las explicaciones de Jorge Pombo, pasa página: "Nosotros como profesionales debemos abstraernos, no tengo duda de que cuando el equipo vaya bien la gente nos va a llevar en volandas como siempre". Una afición que ni mucho menos se ha ido: "Me llegan muchos mensajes de ánimo, siento el cariño de la gente en mensajes o cuando me los cruzo en la calle. Tenemos que agarrarnos a ese sentimiento y energía positiva porque me niego a pensar que todo es tan negativo".

En cuanto a las relaciones entre compañeros, sobre el posible mal momento que se vive en el ambiente del vestuario, Cristian ha asegurado que "es lógico que cuando los resultados no salen se pongan en duda estas cuestiones, pero no es el caso, el vestuario está unido". "Siempre ha sido de la misma manera, la mayoría de la gente es la del año pasado. Ganando se verán las cosas de otra manera", ha recordado. Aunque para ganar, el Zaragoza deberá mejorar muchas cosas. Entre ellas, cortar la sangría de goles recibidos, sobre todo en los primeros minutos. A remolque todo se complica. "Cualquier equipo que aspira a algo importante necesita no encajar, yo soy uno de los principales que lo está sufriendo. Si te pones por delante, te cambia completamente la visión de los partidos".

Ni la suerte acompaña al Zaragoza, un intangible que no cambia por sí solo según el guardameta zaragocista: "Yo soy partidario de que la suerte se trabaja, no es un factor externo al trabajo o a las dinámicas". Un oficio que viene lastrado en cuestiones defensivas: "Tenemos que estar más atentos y jugar con más tensión para generar ese cambio en los balones que el año pasado daban en el palo y salían. Hay que seguir apretando, no podemos quedarnos mirando hacia atrás", ha instado.