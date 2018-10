Alcaraz: "Tenemos argumentos, pero hay que recuperar a gente"

"Lógicamente, todos esperábamos un buen resultado", arrancó decepcionado y serio Lucas Alcaraz su comparecencia en rueda de prensa tras la derrota en el día de su debut a las órdenes del Real Zaragoza. "Pienso que tenemos argumentos, pero hay que recuperar a gente para crecer y ser mejor equipo", alegó el entrenador zaragocista, que no pudo acceder por la puerta grande a su nuevo club.

En ningún momento del partido tuvo la más mínima opción de hacerse acreedor al triunfo necesario y urgente que requería ayer el Real Zaragoza, todo porque cualquier reacción general empezó a escaparse antes de los 10 minutos con el tanto por la escuadra de Verdú. "Nos han hecho un gol a la primera", dijo el entrenador granadino, que después de ese episodio adverso crucial vio "60 minutos buenos en el desarrollo del juego" por parte de sus jugadores. "Una hora no excelente, pero bastante digna, sin ser excesivamente peligrosos", aclaró.

Pasada esa franja temporal, Verdasca cometió una pérdida de balón que derivó en el tanto de la sentencia ilicitana. Disparate del portugués que no perdonó Nino en la continuación de la jugada. "Cometemos errores que nos penalizan", admitió Alcaraz, que no consideró errores puramente defensivos los goles alicantinos. "El primero es un acierto de ellos y el segundo una pérdida no forzada", explicó.