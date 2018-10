Fea derrota del Real Zaragoza en Elche en el fallido estreno de Alcaraz

No hubo reacción con el cambio de entrenador. Lucas Alcaraz se estrenó al frente del Real Zaragoza con una fea derrota por 2-0 en Elche, otro rival de la zona baja de la clasificación, y dejó una imagen preocupante de impotencia, falta de rigor en todas las líneas y nula capacidad de reparación de los males que arrastra el equipo en los dos últimos meses. Así, ya son 7 los partidos seguidos de liga que acumula el equipo aragonés sin ganar, con un balance de 3 de los últimos 21 puntos sumados únicamente, que lo ubican en el ras de la zona de descenso a Segunda B inexorablemente.

Nervioso, impreciso, abrumado se mostró el cuadro zaragocista en la primera parte. A ello ayudó decisivamente, sin duda, el hecho de que prácticamente saliera del vestuario perdiendo 1-0, pues el tanto que adelantaba a los locales lo logró el central Verdú en el minuto 9, en la primera aproximación ilicitana a la portería de Cristian Álvarez. A partir de ese tempranero momento, los de Alcaraz vivieron dos fases diferenciadas: la primera, de unos 20 minutos, donde el aturdimiento y la falta de precisión con la pelota mostró una cara fea del equipo, demasiado deslavazado para tanto como se jugaba en un día tan especial; y la segunda, en la recta final del primer acto, alrededor de un cuarto de hora, en la que logró atemperar su ansiedad y ligó media docena de acciones que bien pudieron llevar la igualada al marcador. Pero faltó pólvora arriba, mucha metralla.

El Elche mostró en todo momento por qué está abajo en la tabla. No es un equipo potente, no es un bloque con personalidad. Solo lucha, un esquema bien plantado en el campo por Pacheta, su entrenador, con presión en todas las líneas, y poco más. Aun así, el Zaragoza no fue capaz de manifestar sus necesidades, de ser superior en algo. Fue a remolque del tanto inicial y siempre le faltó el último pase, cierta soltura en la definición de las combinaciones. Aguirre, en el rol de delantero postizo junto a Pombo en un rombo forzado por Alcaraz en su estreno, dispuso de hasta tres remates para haber hecho daño al internacional nigeriano Francis, pero no tuvo acierto final. En el minuto 16 cabeceó un centro de Pombo, flojo, a las mano del portero. En el 27 penetró en acción individual y su chut duro, cruzado a media altura, se le marchó fuera por poco. Y en el 36 remató a la primera un centro raso al área de Benito, fuera rozando el palo. Fue lo más cerca de éxito que anduvo el Real Zaragoza antes del descanso.