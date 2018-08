"Tenemos una plantilla para intentar soñar", asegura Idiakez

Imanol Idiakez se mostró feliz antes de viajar a Reus, optimista no solo de cara a este partido de la 2ª jornada, sino también a más largo plazo. Con los 3 primeros puntos en las alforjas, tras haber derrotado 2-1 al Majadahonda en el estreno liguero en casa y tras la confirmación de las llegadas de Gual y Vázquez para su delantera en las últimas fechas (horas en el caso del último), el entrenador del Real Zaragoza arranca su andadura profesional en los banquillos con un talante ilusionado ante el reto máximo que supone, para el Zaragoza de este curso 2018-19, la obtención del ascenso a Primera al final de la liga.

Idiakez no se quedó cortó al calificar, según su criterio, el modo con el que el área deportiva ha cerrado la plantilla una vez rematadas las contrataciones de los dos delanteros titulares. Incluso dejó un titular de esos que se graban a fuego en la memoria colectiva: "Tengo una opinión muy positiva sobre cómo ha quedado la plantilla conformada. Es una plantilla para intentar soñar", dijo el vasco con rotundidad.

Idiakez: "El del Reus es un campo que, no se sabe por qué, tiene dificultad"

A Idiakez, por lo tanto, no le provoca chispazos ninguno de los aspectos que conciernen a las salidas, a las llegadas, a las piezas que han venido o las que han dejado de venir. "El grupo mantiene la base del año pasado y se han hecho una serie de incorporaciones que nos dan el nivel que queríamos", asume con naturalidad el donostiarra.

Aún faltan 7 días para que el mercado estival baje la persiana y, entonces sí, se dé por finiquitado cualquier movimiento posible de piezas. Y, ateniéndonos a lo que el propio director deportivo, Lalo Arantegui, expuso en su última comparecencia, quizá todavía pueda considerarse en el aire la continuidad del mediapunta suizo Oliver Buff, al que se le invitó a buscarse un destino de su agrado pues el Real Zaragoza no ve con malos ojos su marcha por acumulación de piezas similares en el plantel, una vez eclosionado el joven Soro durante el verano. Al respecto, Idiakez, que pese a esta iniciativa utilizó a Buff como titular ante el Majadahonda en el primer partido del torneo, declaró lo siguiente: "No tengo ninguna noticia nueva sobre esto. El otro día Buff jugó casi 80 minutos, ahora va convocado y tiene muchas opciones de volver a jugar. Así que, yo, hasta ahí puedo leer", dijo el entrenador con algo de incertidumbre en su última frase.

El manejo del asunto Soro también es algo que está llamando la atención en las últimas fechas. El emergente centrocampista ofensivo de la cantera, lo mejor del verano con diferencia, no jugó sin embargo un solo minuto ante el Majadahonda en el estreno liguero, cuando mucha gente consideraba que, incluso, debía mantener el rol de titular que había tenido hasta el último amistoso de pretemporada ante el Levante. Hay quien vincula esa decisión a su situación dentro de la SAD, pues está pendiente de novar su contrato sobre el que tiene firmado ahora y el club no llega a un acuerdo con su representante (es un caso que, de ser así, no sería el primero ni el segundo en los últimos meses de estas característica en ese núcleo del área deportiva del Real Zaragoza). Idiakez, en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha echado un capote a Lalo Arantegui y José Mari Barba, responsables del nicho futbolístico en el 'staff' de la entidad: "Es una decisión mía. Una decisión mía", repitió con seriedad el entrenador.