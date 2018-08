La complicidad de Borja Iglesias con Álvaro Vázquez tras firmar con el Real Zaragoza

"¡Mucha suerte, amigo! Qué gran año va a pasar La Romareda contigo, y viceversa. Muchas gracias por cómo me has tratado desde mi llegada. Te mereces lo mejor. Te veo pronto, Lobo". Es el mensaje en Twitter que ha dejado Borja Iglesias a Álvaro Vázquez nada más conocerse esta tarde del jueves el fichaje del goleador catalán por el club aragonés. Un guiño de complicidad, lleno de afecto entre dos futbolistas que son eslabones de la misma cadena, la del puesto de delantero centro del Real Zaragoza. Iglesias se marchó en junio del vestuario zaragocista para acabar en el Espanyol (tras no continuar en el Celta, que era su entidad matriz) y ahora, a finales de agosto, Vázquez llega del Espanyol al Zaragoza para ser el relevo de Iglesias con el '9' a la espalda.