¿Verdasca, pivote? La prueba de Boltaña no fue aleatoria

“Yo creo que la pretemporada está para esto, para hacer pruebas. Luego, cuando empieza la liga, no tienes ni un segundo para probar nada porque hay puntos en juego. En pretemporada no hay nada en juego. Se han dado una serie de circunstancias en el medio campo con Eguaras, con Guti, con Zapater fuera del equipo, no sabemos por cuanto tiempo en los dos primeros y sin saber si Zapa llegará al inicio de liga. Y esto nos obliga a buscar soluciones. Y estoy probando cosas”, subrayó Idiakez.

¿Cabría la posibilidad, por lo tanto, de que el portugués Verdasca pudiera aparecer como centrocampista de manera sorprendente a partir de ahora? A Idiakez no le parece descabellada tal idea. “Verdasca podría ser una opción como pivote en el centro del campo. ¿Por qué no? Es buen futbolista, con muy buen pase, con buen criterio para jugar, con buenas condiciones defensivas al corte. No es su posición natural, es evidente, pero ¿por qué no?”, sugirió.