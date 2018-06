El inconcebible caso de los entrenadores del Real Zaragoza ante el Numancia

Natxo González, entrenador, dirigió al Real Zaragoza este sábado ante el Numancia en la vuelta de la semifinal de la promoción de ascenso a Primera División. Imanol Idiakez, entrenador, observó el partido desde la tribuna, tomando notas unos metros más atrás y más arriba del banquillo zaragocista.

Es un caso para la historia. De esos que se recordará siempre. Por su rareza. Por ser algo inconcebible en circunstancias normales. Algo que difícilmente entra en la mente racional de cualquier observador no interesado. Un hecho que es difícil de comprender o aceptado como bueno, según define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el adjetivo referido, inconcebible. Porque en el rol de ambos personajes durante la disputa de ese importante duelo, en su valor como técnicos a la hora del partido en este 9 de junio de 2018 que ya está en la historia negra del Real Zaragoza por lo trágico de su eliminación ante los numantinos, surge la singularidad del asunto.

Natxo dirigió al Real Zaragoza pero hace días que está comprometido con el Deportivo de La Coruña. E Idiakez no dirigió nada y estuvo en una butaca blanca de una fila alta del graderío oeste pero, también hace algunas fechas, ya concretó su compromiso como entrenador zaragocista para iniciar la campaña próxima dentro de un mes. O sea, que ante el Numancia, el que es no era y el que fue no lo será más.