Primeros torreznos y cánticos de los aficionados zaragocistas en Soria

El primer gran grupo de aficionados zaragocistas, casi un centenar, que presenciará esta noche el encuentro de semifinales del ‘play off’ entre el Real Zaragoza y el Numancia ya se hace notar en las calles de Soria. El autobús que salía de Zaragoza a las 11.00 ha llegado en tiempo y forma al mediodía al centro de la ciudad, que poco a poco se tiñe de color blanquillo en las horas previas al inicio del encuentro.

Los torreznos ya desfilan por los establecimientos más céntricos de la ciudad, que se prepara para un día grande en el que, por cierto, compartirán protagonismo el fútbol y el voleibol, ya que esta noche está programado a las 20.00 un partido oficial entre las selección española y la de Finlandia en el pabellón de Los Pajaritos, apenas a 50 metros del estadio en el que jugará el Real Zaragoza ante el Numancia.

Aunque el núcleo principal de seguidores llega desde la capital zaragozana, otros como los hermanos Antón lo hacen desde Logroño y Granada. Pablo, pese a desplazarse desde tierras andaluzas, ha sido uno de los primeros en llegar a Soria. "Cuando vi que nos metíamos en ‘play off’ dije que tenía que estar, por lo menos, en el primer partido. He estado todo el año siguiendo al equipo y ahora no hay que fallar en el momento más importante. He salido a las 5.00 de la mañana y ahora quiero disfrutar de un gran día de zaragocismo", relata.