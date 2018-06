La Peña Zaragocista Fuerza Baturra de Soria, anfitriona en un día sui géneris

Como en cada visita del Real Zaragoza a Soria, la Peña Zaragocista Fuerza Baturra, la única existente en la provincia soriana, se erige este miércoles en el punto de reunión de los aficionados aragoneses que, gota a gota, se acerquen a la ciudad castellana durante las horas previas al partido de la promoción de ascenso a Primera División frente al Numancia. Luis Zornoza, aragonés afincado en Soria y presidente de esta activa peña, se ha esmerado una vez más, como en los últimos años, en preparar la recepción en la sede, el Café Moderno, junto a la Plaza de Toros, en el centro soriano.

Esta vez es más complicado todo. No es fin de semana, como ocurrió siempre en todos los antecedentes en años pasados. Se trata de una jornada laborable, donde todo el mundo, incluido él, tiene que compaginar su trabajo con la cita futbolística nocturna en el estadio de Los Pajaritos. Ello dificulta la repetición de eventos pretéritos. No serán muchos más de 500 zaragocistas los que se den cita en Soria a lo largo del día. Por la mañana, pocos han sido los que han podido acercarse al Moderno. Hasta las 5 de la tarde no se espera una afluencia relevante. Ahí aguardan pinchos, torreznos y cervezas a 1 euro para los hinchas blanquillos que quieran calentar motores antes del partido.

Zornoza cuenta las dificultades que han tenido los zaragocistas de Soria y alrededores para conseguir sus entradas. El Numancia no lo ha puesto sencillo. Aun así, habrá pasión blanquilla en las gradas de Los Pajaritos. Y, como siempre en Soria, un buen puñado de fieles seguidores del equipo aragonés que sueñan, como todos, en que este sea el primer paso hacia el retorno a Primera División, dentro de 10 días contados. Resulta tan evidente como inevitable que esta vez hay que aceptar que el ambiente, el envoltorio zaragocista del partido de esta noche en Soria no va a tener los mismos decibelios que cualquier otro de liga de reciente recuerdo (el de marzo, sin ir más lejos, con más de 2.000 aragoneses en las tribunas). Pero la Peña Fuerza Baturra de Soria no ha dejado de trabajar para que, aun con menos gente, todo sea agradable, bonito de disfrutar y acogedor para todos los aficionados del Real Zaragoza que estén en un día tan especial en la capital soriana.