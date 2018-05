Raúl Guti, con una pubalgia, duda para el sábado en Barcelona

Raúl Guti no jugó este domingo frente al Valladolid en La Romareda a causa de una pubalgia que se le manifestó dolorosamente el viernes, 48 horas antes del duelo ante los pucelanos. Pese a ir convocado por Natxo González, finalmente el canterano no se sentó ni siquiera en el banquillo porque no estaba apto para ser utilizado por el entrenador. Y, en el entrenamiento de tonificación muscular pos partido de la matinal de este lunes, Guti ha vuelto a trabajar fuera del grupo, en manos de los fisioterapeutas, para intentar ponerse a tono de la manera más rápida posible ante el vertiginoso calendario que se avecina con la promoción de ascenso a Primera en ciernes.