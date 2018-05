La LFP publica los días y los horarios completos de la promoción de ascenso

Como estaba previsto, los cruces de semifinales se disputarán la semana que viene, jugándose la ida entre el miércoles 6 y el jueves 7 de junio, y los duelos de vuelta entre el sábado 9 y el domingo 10. Concretamente, la eliminatoria entre el 3º y el 6º ocupará las franjas del miércoles y el sábado. Y, por ende, la que enfrentará al 4º contra el 5º será el jueves y el domingo. Todos los partidos están señalados para las 20.30, excepto el de vuelta del sábado, entre el 3º y el 6º, que comenzará con antelación, a las 18.00. El motivo es que la selección de España tiene programado para esa noche el último amistoso previo al inicio inminente del Mundial de Rusia 2018, y esa transmisión televisiva tiene prioridad absoluta.

El gran avance que ha facilitado la LFP con su publicación del calendario de la promoción es que ya se conocen a ciencia cierta los días de la final. Quienes pasen a jugarse en ella la plaza de ascenso que acompañará al Rayo Vallecano y al Huesca a Primera (los dos que han subido directamente, como 1º y 2º, puestos aún por definir el último día), ya saben que sus duelos tendrán lugar el miércoles, 13 de junio, la ida; y, por fin, el sábado, 16 de junio. En ambos casos, a las 20.30.

Si el Real Zaragoza se enfrentase en esa final -en caso de llegar- a un rival que haya quedado por debajo en la clasificación de la liga, el duelo definitivo sería en La Romareda ese sábado 16. Para esto es crucial intentar ser 3º el próximo sábado, salto que obliga a los aragoneses a ganar en el Mini Estadi al Barcelona B y espera que, simultáneamente, el Sporting de Gijón pierda en Córdoba. Ese es el reto, la aspiración que le queda por cumplir en la liga al Zaragoza en su último capítulo en campo catalán. En caso de que así no fuera y los zaragocistas se quedasen en su actual 4º puesto, aún habría otra opción de jugar ese duelo final como locales: que el que ganase en la otra semifinal fuese el 6º y no el 3º, o sea, que no pasara a la final el equipo de Gijón.