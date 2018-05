Una clave: el factor Romareda

Cuando Sergio Sánchez, entrenador del Valladolid, se sentó el pasado domingo en el palco de La Romareda para ver con sus propios ojos, y no mediante intermediario, el encuentro entre el Real Zaragoza y el Albacete quizá vio algo más que aquello que resulta más o menos común en un partido. Acaso apuntó en su libreta alguna referencia que no es táctica, que no habla de posiciones, de dibujos o de nombres propios, como puedan ser los de Borja Iglesias, Eguaras o Zapater. Es probable que ni siquiera el georgiano Papunashvili, autor de tres goles aquella tarde, figure entre las partes principales de sus anotaciones. En las hojas manuscritas de Sergio es posible que se refieran asuntos intangibles e inmateriales relativos a La Romareda.