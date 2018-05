El Zaragoza será mínimo cuarto y podría alcanzar la tercera plaza

El Real Zaragoza jugará la promoción de ascenso a Primera División con el factor campo a favor, sí o sí, en la eliminatoria de semifinales. Los aragoneses serán, mínimo, cuartos e incluso podrían alcanzar la tercera posición en la última jornada si ganan a un descendido Barcelona B y el Sporting de Gijón no puntúa en su visita a un Córdoba que se juega la permanencia en la división de plata. La jornada, también en este sentido, ha sido redonda para los zaragozanos.

El triunfo de este domingo frente al Real Valladolid, unido al resto de resultados de la jornada no solo otorgan matemáticamente la clasificación para el 'play off' a los aragoneses, si no que le aseguran el factor campo en las semifinales. Un valor fundamental, teniendo en cuenta el rendimiento de los de Natxo González en La Romareda en el presente 2017. El empate del Tenerife, en el tiempo de descuento en Cádiz, ubica al Zaragoza como como cuarto sin depender de resultados ajenos en la última jornada.

Además, de los perseguidores por la zona de promoción, tan solo Osasuna ha sido capaz de sumar los tres puntos (ha ganado 1-0 al Lorca). Ni Numancia (ha perdido 2-1 en Sevilla), ni Cádiz (1-1 ante el Tenerife), ni Oviedo (derrota 2-0 en León) han hecho sus deberes en la penúltima fecha del campeonato. Otro dato que agrega, si cabe, más valor al triunfo zaragocista en La Romareda.