Si todos hacen los deberes, Real Zaragoza-Cádiz y Sporting-Valladolid, pero...

Los cruces de la promoción de ascenso a Primera División, tras la disputa de la 41ª y penúltima jornada y a falta de la 42ª y definitiva, han quedado presentados del siguiente modo: Sporting de Gijón (3º) contra el Valladolid (6º) y Real Zaragoza (4º) frente al Cádiz (5º). Así llegan colocados los implicados, con tres equipos más, ahora fuera del vagón de privilegio, Osasuna, Numancia y Oviedo, que aspiran a ocupar las dos plazas que gaditanos y vallisoletanos aún no tienen firmes (solo gijoneses y zaragocistas saben seguro que juegan los 'play off'.

La estadística dice que, en la mayor parte de los casos, porcentualmente, los equipos que se juegan algo suelen hacer sus deberes el último día. Obviamente, esto no es infalible (jamás se olvidará la pifia histórica del Zaragoza en Palamós ante el Llagostera, por poner un ejemplo rotundo de lo que es fallar estrepitosamente a la hora de la verdad), pero si es la tendencia más consumada en la historia.

Por este dato puramente histórico, con un índice de error más o menos apreciable que hay que tener en cuenta en todo caso, si todos los implicados en el lío de la promoción hacen sus deberes en la jornada final y, por ello, conservan las posiciones en las que arriban al epílogo de la liga regular, el Real Zaragoza-Cádiz estaría servido para una semifinal y el Sporting de Gijón-Valladolid sería la otra. Esto es lo más probable, pero... hay matices que dan que pensar en posibles bailes de última hora que cambiarían de raíz este pronóstico.

El más importante que podría ocurrir desde el prisma zaragocista es que, uno de los que fallase in extremis fuese el Sporting de Gijón, que disputa su duelo definitivo en el campo de un Córdoba que se juega la vida, evitar el descenso a Segunda B, la ruina. Si esa hipotética -y no descabellada- derrota sportinguista en El Arcángel se diese y si el Zaragoza cumpliera ganando en casa del ya descendido Barcelona B, la permuta de puestos en la tabla dejaría a los zaragocistas en el puesto 3º y los de Gijón caerían al 4º escalón. De este modo, el rival del equipo aragonés sería quien entrara como 6º: Cádiz, Valladolid, Osasuna, Numancia u Oviedo, que todos pueden acabar en ese ras. En este caso, lo mejor para los zaragozanos es que siempre jugarían la vuelta de ambas eliminatorias en La Romareda, con el crucial factor favorable del empate exacto a goles para salir ganadores de los cruces (la clasificación decide tras la prórroga, no hay tandas de penaltis como en las copas).

El Cádiz tiene sus deberes en Granada, en Los Cármenes. Duelo andaluz con un cuadro granadino ya desactivado y fracasado en su intento de pelear el ascenso tras caer este domingo en El Molinón por 2-1 frente al Sporting. El Cádiz se juega todo, el Granada absolutamente nada. Metido esto en una coctelera futbolística, el resultado final también tiene una tendencia históricamente repetida a menudo. No parece fácil ver que los gaditanos fallen junto a La Alhambra en un día así.

Y, de cara a los posibles movimientos de puestos que puedan producirse en la última jornada, el reto del Valladolid sí que puede derivar en un bamboleo final de rivales en la promoción. Todo porque los pucelanos concluyen en Zorrilla con un choque directo frente al Osasuna. Juegan, pues, 6º contra 7º. Ambos igualados a puntos y con el 'golaverage' favorable a los castellanos. Pero, en definitiva, es una final a cara o cruz. Si los navarros son capaces de ganarla, serán ellos los que entren en la promoción. Este envite es el de mayor tensión de los que quedan. Un doble o nada para ambos, del que estarán muy pendientes zaragocistas, gijoneses y el resto de posibles aspirantes a los 'play off'.

El Numancia, muy abatido tras el chasco de la derrota ante el Sevilla Atlético defenestrado hace unas horas, jugará sus últimas bazas en Los Pajaritos ante la Cultural Leonesa, rival regional que llega con la salvación aún pendiente, sin poder recrearse ni un segundo pues le va la vida en el empeño.

Por su parte, el Oviedo, que como los sorianos, necesitaría ganar y aguardar varios fallos en carambola a dos o tres bandas, recibe al ascendido Huesca, ya sin la tensión competitiva de antes de consumarse su éxito histórico de alcanzar la Primera División (su derrota ante el Nástic de Tarragona en El Alcoraz este domingo es clara prueba). Aquí, los de Anquela -ex del club oscense- intentarán apurar sus escasas opciones y liar aún más las combinaciones posibles de cara a la 6ª plaza.