Goleada y buen fútbol del Real Zaragoza para recobrar la 4ª plaza

Contundente triunfo del Real Zaragoza por 4-1 frente al Albacete en la antepenúltima jornada de la liga regular, indiscutible triunfo que aúpa de nuevo a los de Natxo González a la 4ª plaza y pone un paso más cerca la certificación de su puesto para disputar la promoción de ascenso a Primera División en apenas un par de semanas. Un triplete anotador de Papunashvili y un tanto de Zapater dieron forma a la goleada frente a un ambicioso Albacete que fue desbordado por los aragoneses en momentos decisivos de un partido abierto y agradablef de ver.

Bonita, vistosa, bien jugada resultó la primera parte, donde la efectividad zaragocista en ataque alcanzó la mejor cota de todo el año al ser capaces de anotar tres goles en jugadas excelentemente ligadas y culminadas en cada caso. En frente, el Albacete, que se jugaba la permanencia (que deberá seguir esperando), siempre dio réplica y gozó de tantas ocasiones como los aragoneses, pero su efectividad ante el marco de Cristian Álvarez estuvo por debajo de la de los aragoneses.

El partido rompió muy pronto a hervir, lejos de la previsión de un juego denso y de resolución larga en el tiempo. En el minuto 11, en el primer acercamiento serio ante Nadal, el Real Zaragoza hizo el 1-0. Papunashvili, clarividente en el área en un día de inspiración, controló un pase de Borja Iglesias en una contra perfecta, se perfiló para su pierna zurda y colocó un disparo de rosca cerca de la escuadra del palo largo que abrió el marcador. Una bendición para el ambiente de fiesta que se quería en La Romareda. Pero los manchegos no estaban por bajar los brazos y, antes de lograr la igualada en escaso espacio de tiempo, ya avisaron con un cabezazo del ucraniano Zozulia en un error de medición por alto de Cristian Álvarez (no tuvo un buen arranque de partido el argentino en pequeños detalles). Ese balón se le marchó fuera al ariete visitante, pero no el remate del minuto siguiente, el 21, en un contragolpe que se inició con una posible falta sobre Verdasca. Zozulia avanzó, regateó a Mikel González, y colocó el balón dentro con suavidad.