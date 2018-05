La reaparición de Benito "va sobre ruedas"

Alberto Benito, que sufrió un esguince de rodilla a mitad de la semana pasada y, por ello, ya no pudo viajar a Cádiz para afrontar el partido del pasado lunes, acelera su puesta a punto para intentar llegar con los mínimos exigibles que le permitan ser alineado frente al Albacete este domingo.

El lateral derecho catalán se convirtió hace cuatro días en un elemento clave de cara a la alineación de Natxo González ante los albaceteños una vez que su sustituto, Delmás, fue expulsado en el Carranza.

La rehabilitación de su dolencia en la articulación izquierda, que no hubiese tenido ningún tipo de prisa de no haber ocurrido el episodio de la tarjeta roja a Delmás en campo gaditano, se convirtió en ese momento en un punto de máxima atención médico-técnica. El hecho de que el grado del esguince no haya sido el más severo favorece el intento de forzar que Benito llegue a tiempo ante el Albacete.