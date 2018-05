Apelación decide hoy sobre Delmás, y Benito se probará mañana

Hoy no tiene lateral derecho, pero mañana podría tener a los dos. Cuando hoy a las 11.00 Natxo González inicie la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva, el técnico zaragocista no dispondrá de un defensa lateral derecho específico con que afrontar el trascendental careo del domingo ante el Albacete. Sin embargo, el club trabaja para que no solo pueda disponer de uno ante el equipo manchego, sino de los dos jugadores que desarrollan esa función: Julián Delmás y Alberto Benito. Los servicios jurídicos y médicos del Real Zaragoza se han movido para afrontar las dos mermas que podrían debilitar este flanco ante la cita con el conjunto que gestiona Enrique Martín. Delmás se encuentra sujeto a sanción, mientras que Benito se halla en pleno proceso de rehabilitación de una lesión.