A falta de 6 jornadas para la conclusión de la liga, Natxo González llevó a cabo un ejercicio disuasorio sobre el vestuario relativo a la posible presión que pueda derivarse de las opciones que tiene el Real Zaragoza de lograr, todavía, el ascenso directo a Primera División. El entrenador blanquillo, en las horas previas a acometer el partido en Reus, estableció unas coordenadas concretas que diseñan cuáles son los objetivos zaragocistas en los próximos 38 días.

"¿Que sí es posible el ascenso directo? No. Así ya nos lo quitamos de encima", respondió tajantemente cuando se le hizo esa pregunta desde la bancada de la prensa. En este caso, Natxo discute con las matemáticas y no quiere invertir un solo segundo en ese caso exitoso de primer nivel que, según apostilló enseguida, él nunca ha tenido en su pensamiento. "Todo puede pasar en el fútbol, pero yo nunca lo he contemplado. Y menos ahora, que estamos a 7 y 9 puntos de los dos primeros puestos", apuntó el vitoriano.

Así pues, Natxo apuesta de lleno por jugar la promoción, por ocupar en la 42ª jornada, en el primer fin de semana de junio, un puesto entre el 3º y el 6º. Y, además, augura incertidumbre hasta el último instante de ese último choque liguero, que tendrá lugar en Barcelona ante el filial culé. "Yo preveo que habrá que esperar a la última jornada", aventuró el preparador del Real Zaragoza.