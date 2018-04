Apenas habían transcurrido unos minutos desde que el colegiado Jorge Figueroa Vázquez había señalado el final del encuentro cuando Natxo González compareció en la sala de prensa del estadio de Vallecas. El Zaragoza acababa de caer por 2-1 en un encuentro que distanciaba al conjunto aragonés del ascenso directo. Todavía no había marcado el Oviedo. Es decir, en el momento en que habló Natxo, el Zaragoza todavía se hallaba en promoción. No obstante, el técnico declaró la superioridad rival. "Entramos bien al partido. El primer tiempo fue igualado. En el segundo, ellos han ido creciendo hasta que nos han metido en el área. No encontrábamos la manera de salir. Llegó el gran gol de Raúl de Tomás, y luego el segundo. Poco a poco se han ido imponiendo y por eso hemos perdido", analizó Natxo.

El técnico también se refirió a la aportación de Guti, aunque siempre considerando el enorme potencial del Rayo. "Con Guti queríamos parar su dinamismo. Queríamos poner pierna. Además, Guti puede llegar, correr al espacio. Hemos jugado ante el mejor equipo de la categoría. Con balón tienen calidad. El segundo gol viene de un error, pero hay que meterla y ha definido muy bien. Nos hemos enfrentado a jugadores top y nosotros estamos haciendo jugadores top", diferenció el entrenador zaragocista.

Natxo detalló las principales adversidades de su equipo. "Cómodos no hemos estado. El problema ha sido ofensivo: no teníamos salida de balón. Además, ellos son rápidos y presionan muy bien. En el primer tiempo aún cogimos alguna contra con Borja. En cualquier caso, la derrota nos servirá para crecer. Era un campo complicado. Es el mejor equipo de Segunda División", reiteró el técnico, que finalmente elogió la lucha de su equipo. "Se ha peleado. Era muy difícil remontar. El Rayo en su mejor versión es difícil de remontar. Es claro candidato a ascender. Al Sporting lo he visto menos, pero junto al Rayo son los dos que tienen potencial para el ascenso", explicó.

